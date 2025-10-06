SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

En tanto, un 40% cree que el líder republicano será el próximo Presidente de Chile. Pese a ello, un 34% proyecta a la exministra del Trabajo como vencedora, 3 puntos más que la semana anterior.

Por 
Roberto Martínez
311643672073101

La más reciente encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de octubre, muestra un panorama electoral que comienza a definirse a poco más de un mes de las elecciones presidenciales del domingo 16 de noviembre.

La exministra del Trabajo y candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara, consolida su liderazgo en la carrera hacia La Moneda, aumentando a 27% de intención de voto en primera vuelta, un punto más que la semana anterior.

En segundo lugar, se mantiene el líder republicano José Antonio Kast, con un 23%, lo que refleja una brecha de cuatro puntos en favor de la carta oficialista.

Más atrás aparece la aspirante respaldada por Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei con un 15% (-2 puntos); el diputado libertario Johannes Kaiser con 11%; la carta del Partido de la Gente, Franco Parisi con 10% (+1 punto), el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls con 4%; el líder progresista Marco Enríquez-Ominami con 1% y el profesor y dirigente de izquierda radical Eduardo Artés con 0%. Un 9% declara que no votaría, no sabe o no responde.

El estudio también consultó quién creen los encuestados que será el próximo Presidente, independientemente de sus preferencias. En este ítem, un 40% proyecta a Kast como ganador, alcanzando su nivel más alto desde abril, mientras que un 34% se inclina por Jara, tres puntos más que la semana pasada, consolidando su mejor resultado en expectativas.

Atributos presidenciales

En la evaluación de atributos presidenciales, Jara destaca como una candidata “capaz de generar diálogo y acuerdos” (36%), “tolerante frente a la diversidad” (40%), con “capacidad para impulsar cambios en educación, salud, pensiones y vivienda” (34%), además de ser percibida como “carismática” (36%) y “cercana” (37%).

Por su parte, Kast sobresale en ítems asociados a “autoridad y liderazgo” (37%), “capacidad para hacer crecer la economía y generar empleo” (34%), “para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico” (38%), “resolver la inmigración” (37%) y “hacer cambios radicales” (34%).

En cambio, Matthei, Kaiser y Parisi no logran imponerse en ninguno de los atributos evaluados.

Por último, el estudio indica que la aprobación del Presidente Gabriel Boric retrocedió a un 33%, mientras que su desaprobación subió a 63%, 2 puntos más que la semana pasada.

Más sobre:Elecciones presidencialesEncuesta CademJeannette JaraJosé Antonio KastPrimera vueltaEvelyn MattheiJohannes KaiserFranco ParisiHarold Mayne-NichollsMarco Enríquez-OminamiEduardo ArtésNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Un Chile que cumple”: revelan en detalle el programa definitivo de gobierno de Jeannette Jara

Versión final de programa de Jara ratifica ingreso vital de $750 mil e incluye respaldo a ley de aborto

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana

Casi 40 toneladas: Carabineros alcanza récord y ha incautado a septiembre 4% más de droga que en todo 2024

“La PGU no se va a tocar y van a crecer beneficios”: republicanos salen a confrontar emplazamientos de Boric y Grau por recortes

Lo más leído

1.
Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

2.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

3.
Jeannette Jara en libro biográfico: “El duelo es algo muy fuerte. Te toma y no te abandona. Y ese sentimiento me acompañó por años”

Jeannette Jara en libro biográfico: “El duelo es algo muy fuerte. Te toma y no te abandona. Y ese sentimiento me acompañó por años”

4.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

5.
La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

“Un Chile que cumple”: revelan en detalle el programa definitivo de gobierno de Jeannette Jara
Chile

“Un Chile que cumple”: revelan en detalle el programa definitivo de gobierno de Jeannette Jara

Versión final de programa de Jara ratifica ingreso vital de $750 mil e incluye respaldo a ley de aborto

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados
Negocios

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

Cruces confirmados: revisa cómo quedó el cuadro completo de los octavos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Cruces confirmados: revisa cómo quedó el cuadro completo de los octavos de final del Mundial Sub 20

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo

“Actuación desastrosa”: escándalo en Brasil por penal contra Gonzalo Tapia en el clásico entre Sao Paulo y Palmeiras

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela
Mundo

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Candidato de Milei a diputado por Buenos Aires renuncia tras vínculos con empresario acusado por blanqueo de dinero y narcotráfico

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia