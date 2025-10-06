Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

La más reciente encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de octubre, muestra un panorama electoral que comienza a definirse a poco más de un mes de las elecciones presidenciales del domingo 16 de noviembre.

La exministra del Trabajo y candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara, consolida su liderazgo en la carrera hacia La Moneda, aumentando a 27% de intención de voto en primera vuelta, un punto más que la semana anterior.

En segundo lugar, se mantiene el líder republicano José Antonio Kast, con un 23%, lo que refleja una brecha de cuatro puntos en favor de la carta oficialista.

Más atrás aparece la aspirante respaldada por Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei con un 15% (-2 puntos); el diputado libertario Johannes Kaiser con 11%; la carta del Partido de la Gente, Franco Parisi con 10% (+1 punto), el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls con 4%; el líder progresista Marco Enríquez-Ominami con 1% y el profesor y dirigente de izquierda radical Eduardo Artés con 0%. Un 9% declara que no votaría, no sabe o no responde.

El estudio también consultó quién creen los encuestados que será el próximo Presidente, independientemente de sus preferencias. En este ítem, un 40% proyecta a Kast como ganador, alcanzando su nivel más alto desde abril, mientras que un 34% se inclina por Jara, tres puntos más que la semana pasada, consolidando su mejor resultado en expectativas.

Atributos presidenciales

En la evaluación de atributos presidenciales, Jara destaca como una candidata “capaz de generar diálogo y acuerdos” (36%), “tolerante frente a la diversidad” (40%), con “capacidad para impulsar cambios en educación, salud, pensiones y vivienda” (34%), además de ser percibida como “carismática” (36%) y “cercana” (37%).

Por su parte, Kast sobresale en ítems asociados a “autoridad y liderazgo” (37%), “capacidad para hacer crecer la economía y generar empleo” (34%), “para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico” (38%), “resolver la inmigración” (37%) y “hacer cambios radicales” (34%).

En cambio, Matthei, Kaiser y Parisi no logran imponerse en ninguno de los atributos evaluados.

Por último, el estudio indica que la aprobación del Presidente Gabriel Boric retrocedió a un 33%, mientras que su desaprobación subió a 63%, 2 puntos más que la semana pasada.