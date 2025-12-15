SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Por unanimidad: Cámara aprueba admisibilidad de AC contra el suspendido ministro Diego Simpertigue

    El libelo será visto ahora por el Senado, el que sesionará el próximo lunes 22 de diciembre para resolver el futuro del magistrado.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Santiago, 5 de juio 20024 El Poder Judicial presenta, Cartilla para evaluar y determinar el interes superior de niños, niñas y adolescentes en movilidad humana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Por 132 votos a favor y cero en contra, la sala de la Cámara de Diputados apróbó esta tarde la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

    Horas antes, la sala había rechazado la cuestión previa del libelo por unanimidad, con 110 votos a favor.

    El caso de Simpertigue se enmarca en la llamada trama bielorrusa, y que involucra un viaje realizado por el juez junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas -ambos actualmente en prisión preventiva- pocos días después de que la Corte Suprema fallara a favor del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en un litigio con Codelco.

    El libelo será presentado ahora ante el Senado, el que el próximo lunes 22 de diciembre resolverá finalmente el futuro del magistrado.

    Tras el resultado, la diputada Maite Orsini, presidenta de la comisión revisora de la AC, realizó una crítica a voces que plantearon que existía una maniobra política para hacer que la votación del libelo se diera antes del balotaje.

    “Las votaciones del día de hoy echan por tierra esa teoría, porque no hubo un diputado que votara a favor de la cuestión previa y no hubo ni una bancada, ni siquiera un diputado que votara en contra de la AC”, relevó.

    “Creo que se ha dado una señal contundente en aras de la probidad y el respeto irrestricto por los deberes constitucionales”, agregó la parlamentaria del FA.

    En tanto, el abogado Felipe Lizama, defensor del ministro Simpertigue, afirmó que no comparten la decisión de la Cámara, pero que será el Senado el que tendrá la palabra final.

    “La Cámara de Diputados, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, tiene una interpretación de las normas distinta a la que tenemos nosotros”, partió señalando el jurista.

    “Por lo tanto, lo que corresponde ahora es que, como la Constitución franquea que ha lugar o no la admisión de una acción, lo que corresponde es determinar si existe un juicio de reproche”, indicó.

    “Como la misma Corporación sabe, esto se deberá resolver por la vía de la declaración de culpabilidad en el Senado y, por supuesto, es un proceso que sigue, donde nosotros seguiremos insistiendo en nuestra defensa”, relevó Lizama.

    “Lo que está claro es que el ministro ha pagado y ha sufragado todos sus gastos”, cerró.

