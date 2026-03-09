Cámara de seguridad registra camión del cual cae cuerpo sin vida frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal

Un macabro hecho quedó al descubierto la tarde del domingo 8 de marzo en la comuna de Quinta Normal.

Frente a la casa de la alcaldesa Karina Delfino, se encontró una caja donde se mantenía el cuerpo sin vida de una mujer.

Producto de las diligencias desarrolladas en medio de la indagatoria, se logró establecer que el elemento había caído desde un camión 3/4 que transitaba por calle Embajador Gómez.

Pero al parecer, el conductor de la máquina fue quien ajustó la supuesta carga para que no permaneciera sobre el camión y cayera a la calzada. De hecho, así quedó registrado en un video captado por una cámara de seguridad al que accedió este medio.

Si bien la situación fue advertida la tarde del domingo, la caja en cuestión quedó en el lugar la tarde del sábado 7 de marzo. Y fue producto del olor y las alertas de vecinos que el procedimiento policial se activó.

De acuerdo con fuentes ligadas a la indagación, la jefa comunal pidió a personal de la Dirección de Aseo y Ornato que fueran a retirar lo que inicialmente suponían eran escombros.

Tras la concurrencia del personal, se percataron de que en las cercanías había un camión recolector de basura, por lo que trasladaron la estructura para dejarla ahí. Fue en ese momento que el cadáver de la joven de 26 años quedó al descubierto.

En el mismo momento, cuando eran pasadas las 15 horas, se activaron los procedimientos policiales y concurrió al lugar un equipo de la Fiscalía ECOH encabezado por la fiscal Camila Palma.