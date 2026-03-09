El crimen de una mujer de 26 años que genera alertas en Quinta Normal y que obligó a revisar la seguridad de Karina Delfino

La presencia de una caja en medio de la calzada en calle Embajador Gómez y un mal olor que, de acuerdo con vecinos del sector, se hacía insoportable, fue el punto de partida de un procedimiento policial que terminó con un macabro hallazgo, una investigación por homicidio y con la necesidad de descartar un nuevo caso de amenazas contra un alcalde. Esta vez, presuntamente, en contra de la jefa comunal de Quinta Normal, Karina Delfino (PS).

A pesar de que inicialmente se pensó que el elemento abandonado podía ser parte de escombros, luego se determinó que era un contenedor en que se mantenía el cuerpo sin vida de una mujer, quien fue maniatada y que mostraba evidentes signos de descomposición.

La caja yacía frente a la casa de la alcaldesa Delfino, por lo que de inmediatamente se instaló la hipótesis sobre una posible amenaza directa en su contra, a fin de que detenga parte de las labores que ha desarrollado en materia de seguridad en la comuna. De hecho, rápidamente alcaldes y exalcaldes comenzaron a expresar su apoyo hacia la militante socialista por la situación.

El suceso deberá ser indagado en la investigación encargada a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) por parte de la Fiscalía ECOH, que durante las primeras horas de despliegue han logrado establecer la identidad de la víctima.

De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, se trata de una mujer chilena de 26 años que, según diligencias preliminares, no presentaba heridas cortopunzantes ni de proyectil balístico.

Esos indicios se deberán cotejar con la autopsia correspondiente, pues dado el estado del cuerpo -cuya data de muerte sería de más de cinco días- podrían existir lesiones que no se advirtieron en las primeras pesquisas.

Debido a las circunstancias en que se produjo el hallazgo y la forma en que se habría intentado ocultar los restos de la víctima, el equipo investigativo está indagando su vinculación con organizaciones criminales ligadas al tráfico de drogas.

El hallazgo y las alertas

Conforme a las diligencias que se han desarrollado por los efectivos policiales, quienes trabajan intensamente para reconstruir el minuto a minuto de los hechos, el punto de origen de este caso -hasta ahora- se sitúa el sábado 7 de marzo a las afueras de la casa de Delfino.

Por ahí se registró el paso del camión 3/4 que cargaba la caja que mantenía el cuerpo en su interior. De acuerdo con registros de video levantados, al pasar por fuera de la vivienda de la alcaldesa, el elemento cayó, quedando abandonado en el lugar y sin que nadie se alertara de lo ocurrido.

Eso sí, con el pasar de las horas, los vecinos comenzaron a movilizarse. Según las declaraciones que ha tomado personal policial, comenzaron a sentir un fuerte mal olor, por lo que los reclamos comenzaron.

Ahí es cuando, de acuerdo con fuentes ligadas a la indagación, la jefa comunal pidió a personal de la Dirección de Aseo y Ornato que fueran a retirar esta caja que aún se mantenía en la calzada de calle Embajador Gómez.

Los funcionarios concurrieron al lugar durante la jornada de ayer domingo 8 de marzo, y tras percatarse de que en las cercanías había un camión recolector de basura, trasladaron la estructura para dejarla ahí. Fue en ese momento que el cadáver de la mujer de 26 años quedó al descubierto.

En el mismo momento, cuando eran pasadas las 15 horas, se activaron los procedimientos policiales y concurrió al lugar un equipo de la Fiscalía ECOH encabezado por la fiscal Camila Palma.

Reunión con Cordero

Desde que los hechos comenzaron a ser materia de investigación, como mencionó la alcaldesa Delfino, el Ministerio de Seguridad encabezado por el ministro Luis Cordero, ha estado monitoreando el asunto. Por lo mismo, a primera hora de esta mañana la jefa comunal llegó hasta el despacho del secretario de Estado.

Eso sí, el primer punto que la autoridad comunal quiso aclarar, es que ni ella ni su equipo han recibido amenazas. “No, no he recibido amenazas. He comentado varias veces y yo no he recibido amenazas, más allá de que hemos hecho harto trabajo en función de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, hemos sacado campamentos, hemos derribado más de 10 casas, de hecho ahora para el mes de marzo está programada también derribar una casa asociada a distintos tipos de delitos, pero la verdad en lo particular ni yo ni mi equipo hemos recibido amenazas”, afirmó.

Pese a ello, insistió en que este tipo de hechos no la amedrentan. “Esto nos sigue dando fuerza para seguir trabajando y seguir coordinando las distintas acciones para poder tener una comuna mejor y una comuna segura. Esto finalmente nos da fuerza para trabajar con nuestros vecinos y vecinas, y lo más importante acá es que se puedan esclarecer los hechos”, apuntó.

A pesar de ello, dada las características de la situación, tanto su equipo de Seguridad como los de la cartera comandada por Cordero hicieron una reevaluación de su protección a fin de determinar si se requieren o no refuerzos. “La reunión que hemos tenido ahora en la mañana con su equipo de seguridad es para hacer una evaluación un poco más global de la situación de seguridad en el municipio y especialmente en aquellos aspectos que están vinculados a su seguridad personal, en que existen algunas cuestiones preventivas que nos interesa resolver con ella para su tranquilidad, de su familia y de los funcionarios", sostuvo el ministro.

Cordero explicó que la disposición de protección especial para la alcaldesa está en proceso de análisis en el marco de un protocolo bajo el cual ya se ha dispuesto en el pasado medidas especiales para al menos cinco alcaldes en ejercicio y un exalcalde.

“Existe un protocolo de seguridad que está asociado a aquellos alcaldes que han sido objeto de amenaza u otras situaciones similares, ordenado en el contexto de las investigaciones por parte del Ministerio Público, que en la actualidad aborda a alrededor de seis alcaldes, incluyendo uno que es exalcalde. Y además hay evaluaciones de riesgo que se realizan dependiendo de la situación de cada uno de ellos que, por cierto, también se ha estado realizando en el caso de algunos que no tienen protección por orden del Ministerio Público, pero que por otra circunstancia y antecedentes en el pasado se les ha dado protección”, explicó.

Ese último es el caso de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), quien actualmente tiene medidas especiales por evaluacion policial de situación de riesgo.