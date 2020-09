Camioneros anuncian suspensión del paro en la Ruta 68: Se llegó a acuerdo con el gobierno en gran parte del petitorio

El presidente de la Federación de Camioneros de la Región de Valparaíso (Fedequinta), Iván Mateluna, informó esta tarde que la movilización que se realiza en la Ruta 68 será suspendida tras haber llegado a acuerdo con el gobierno en gran parte del petitorio.

En una vocería realizada en el lugar, el dirigente señaló que el punto de inflexión del petitorio fue el número 5, el cual los tuvo detenido casi tres días en las negociaciones con el Ejecutivo. En ese punto se indica que “los conductores afectados por actos terroristas recibirán una compensación que cubre la diferencia entre la cobertura del seguro de cesantía y el sueldo base estipulado en su contrato de trabajo en el momento del siniestro y el otorgamiento del subsidio del Estado. Durante este periodo, el contrato de trabajo podrá ser suspendido”.

Ante eso, el gremio solicitó que el contrato no fuera suspendido lo cual fue rechazado por parte del gobierno.

Debido a eso, Mateluna indicó que “no vamos a aceptar este documento al 100% y lo vamos a dejar condicionado a este punto. Esta manifestación ciudadana por la paz y trabajar dignamente la vamos a suspender”.

Eso significa, aclaró, que si no se cumple el petitorio se llamará a las bases para realizar una nueva manifestación.

“Tal vez no sea en la ruta porque nos asustan con la ley antibarricada y un montón de leyes que el gobierno sacó para que no hiciéramos estas manifestaciones”, dijo.

Mateluna precisó igualmente que la suspensión del paro corresponde solo a la movilización en la Ruta 68 y que cada federación negocia por separado con las autoridades.

La movilización sigue en el sur

El presidente de Fedesur, José Villagrán, señaló en paralelo, en tanto, que “nosotros los camioneros seguimos movilizados. Nuestra federación es de Concepción hasta Punta Arenas. Acá los camioneros seguimos en la carretera. Tenemos algunos desencuentros en algunos puntos con el gobierno pero hay voluntad, de parte del gobierno, y también de parte de nosotros. Así que yo creo que vamos a llegar a acuerdo luego”.

“Yo creo que vamos a solucionar el problema, no tengo ninguna duda, pero de todas maneras, mientras el ministro del Interior (Víctor Pérez) no nos conteste, nosotros seguimos movilizados”, aseguró.

Respecto de la suspensión del paro por parte de Fedequinta, Villagrán manifestó que “no he conversado con ellos. No tengo mayores antecedentes y no sé cuál es la decisión de ellos. Pero las federaciones somos independientes y cada federación toma las medidas que tome conveniente”.

Igualmente sostuvo que no hay quiebres al interior del gremio pero que cada federación es independiente: “Yo no he conversado con el presidente Mateluna, no sé cuáles son los motivos de él, pero nosotros como Fedesur estamos unidos desde Concepción hasta Punta Arenas y somos uno solo”.