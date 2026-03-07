“Es una política de Estado”: Minsal reafirma continuidad de campaña de vacunación tras cambio de mando

Este sábado, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell junto a la alcaldesa subrogante de Recoleta, Carolina Velásquez y el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto llevaron a cabo una jornada de vacunación gratuita en la Vega Central.

En esta instancia Martorell fue consultado por las relaciones con las autoridades del futuro gobierno para la continuidad de esta campaña, -tras el cese de las reuniones bilaterales-, en que aseguró que han mantenido conversaciones con la futura ministra y el futuro subsecretario .

“Quiero decir que la campaña de vacunación es una campaña consolidada, es una política de Estado. Nosotros entregamos esta campaña funcionando, operativa, en los 1.200 puntos de vacunación a nivel nacional y lo entregamos con una continuidad para que las nuevas autoridades no tengan ningún problema en términos de su despliegue a nivel nacional”, dijo el subsecretario.

Durante la actividad, el director de la Vega Central, Cristián Cuevas, agradeció la iniciativa llevada a cabo durante esta mañana y recordó el incendio en los locales hace unas semanas, sobre lo que señaló que “ya lo tenemos subsanado. Estamos trabajando en eso”.

Además, hizo una invitación a la “clientela, a todos los chilenos, vengan a vacunarse aquí a la Vega. Que la comuna de Recoleta, con el aporte del alcalde, estamos aquí presentes y vamos a estar vacunando hasta que se nos terminen las vacunas”.

Sobre la campaña, el seremi Gonzalo Soto mencionó que “en la Región Metropolitana son más de 280 puntos. Todos los establecimientos de la atención primaria están disponibles, están con el stock suficiente para ir y vacunarnos y protegernos contra el COVID y contra la influenza“.

Refuerzo vacunación en zonas afectadas por incendios

Dentro de la actividad el subsecretario Martorell también mencionó que hay un refuerzo de la campaña de vacunación en las zonas afectadas por los incendios en la Región de Biobío.

“En aquellas comunas estamos reforzando los puntos de vacunación con más recursos para tener al menos cinco puntos adicionales de vacunación en esas comunas, para proteger a las personas que han sido afectadas por los incendios, que hoy día siguen viviendo en condiciones de hacinamiento o de desplazamiento”, dijo la autoridad sanitaria.

Desde el Minsal mencionaron que en el caso del Servicio de Salud Talcahuano, foco central de la emergencia (Penco y Tomé), los recursos aumentaron de $37 millones a $77 millones.

Esto significa un 109% de incremento, lo que permite financiar cinco equipos adicionales de vacunación para cada centro, conformado por enfermeras y TENS.