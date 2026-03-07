SUSCRÍBETE
    Nacional

    “Es una política de Estado”: Minsal reafirma continuidad de campaña de vacunación tras cambio de mando

    Además mencionaron un aumento de más de 100% en los recursos para la campaña en las zonas afectadas por los incendios de la Región del Biobío.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Este sábado, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell junto a la alcaldesa subrogante de Recoleta, Carolina Velásquez y el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto llevaron a cabo una jornada de vacunación gratuita en la Vega Central.

    En esta instancia Martorell fue consultado por las relaciones con las autoridades del futuro gobierno para la continuidad de esta campaña, -tras el cese de las reuniones bilaterales-, en que aseguró que han mantenido conversaciones con la futura ministra y el futuro subsecretario.

    “Quiero decir que la campaña de vacunación es una campaña consolidada, es una política de Estado. Nosotros entregamos esta campaña funcionando, operativa, en los 1.200 puntos de vacunación a nivel nacional y lo entregamos con una continuidad para que las nuevas autoridades no tengan ningún problema en términos de su despliegue a nivel nacional”, dijo el subsecretario.

    Durante la actividad, el director de la Vega Central, Cristián Cuevas, agradeció la iniciativa llevada a cabo durante esta mañana y recordó el incendio en los locales hace unas semanas, sobre lo que señaló que “ya lo tenemos subsanado. Estamos trabajando en eso”.

    Además, hizo una invitación a la “clientela, a todos los chilenos, vengan a vacunarse aquí a la Vega. Que la comuna de Recoleta, con el aporte del alcalde, estamos aquí presentes y vamos a estar vacunando hasta que se nos terminen las vacunas”.

    Sobre la campaña, el seremi Gonzalo Soto mencionó que “en la Región Metropolitana son más de 280 puntos. Todos los establecimientos de la atención primaria están disponibles, están con el stock suficiente para ir y vacunarnos y protegernos contra el COVID y contra la influenza“.

    Refuerzo vacunación en zonas afectadas por incendios

    Dentro de la actividad el subsecretario Martorell también mencionó que hay un refuerzo de la campaña de vacunación en las zonas afectadas por los incendios en la Región de Biobío.

    “En aquellas comunas estamos reforzando los puntos de vacunación con más recursos para tener al menos cinco puntos adicionales de vacunación en esas comunas, para proteger a las personas que han sido afectadas por los incendios, que hoy día siguen viviendo en condiciones de hacinamiento o de desplazamiento”, dijo la autoridad sanitaria.

    Desde el Minsal mencionaron que en el caso del Servicio de Salud Talcahuano, foco central de la emergencia (Penco y Tomé), los recursos aumentaron de $37 millones a $77 millones.

    Esto significa un 109% de incremento, lo que permite financiar cinco equipos adicionales de vacunación para cada centro, conformado por enfermeras y TENS.

    Campaña Vacunación 2026BiobíoIncendiosMinsalRedes AsistencialesVega CentralBernardo Martorell

    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    En acto de memoria a Gladys Marín: Carmona aborda posición del PC como oposición a Kast y situación de Jara y Jadue

    Gobierno inaugura la primera residencia pública para adultos mayores en la Región de Tarapacá

    Ponen en marcha 40 buses eléctricos que conectarán Tiltil con Santiago y Colina

    Presidente Boric se despide en La Moneda ante adherentes y defiende su legado a días del cambio de mando

    PDI extrae 381 plantas de marihuana de dos cultivos en Melipilla e incauta más de 7 kilos de droga

    1.
    Dan a conocer causa de muerte de cabo y Ejército reporta que actividad en que se produjo deceso “no estuvo autorizada”

    2.
    Futura ministra Steinert visita Cesfam en San Bernardo: “Nos vamos con varios puntos para trabajar de manera urgente”

    3.
    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    4.
    Luis Cordero: “Al progresismo le falta mirar con más profundidad y defender con más orgullo lo que se hizo en seguridad”

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming

