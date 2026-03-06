Inmunización 2026: subsecretaria Albagli sostiene que “vacunarse tempranamente es más importante que en años anteriores”

Santiago, 1 de marzo 2026. La ministra de Salud, junto a la subsecretaria de Salud Publica, y al subsecretario de Redes Asistenciales, encabezan el lanzamiento de la ultima Campana de Vacunacion e Inmunizacion 2026 Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En el marco de la Campaña de Inmunización y Vacunación 2026, iniciada de manera adelantada por el Ministerio de Salud el 1 de marzo, la subsecretaria de Seguridad Pública, Andrea Albagli, hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a los grupos de riesgos, a vacunarse tempranamente y explicó por qué ello es más relevante este año.

Durante su visita al Cesfam de Pudahuel para dar inicio a la campaña en esa zona, la autoridad de gobierno explicó que “vacunarse tempranamente es aún más importante que en años anteriores. Los inviernos posteriores a la pandemia se han caracterizado por tener una circulación viral más temprana".

“Por eso, como los inviernos se han adelantado, adelantémonos nosotros al invierno. Así evitamos enfermarse gravemente”, instó.

Desde el Minsal explicaron que en lo que respecta a la influenza y a Covid-19, los grupos objetivos incluyen principalmente a adultos mayores y niños, así como a quienes comparten diariamente o trabajan con estos grupos etarios.

La subsecretaria puso especial énfasis en que los mayores de 60 años acudan a los puntos de vacunación. “Las complicaciones de la influenza y el COVID-19 pueden llevar a la hospitalización e incluso provocar la muerte, ejemplos de complicaciones graves son la neumonía y la bronquitis severa”, dijo.

En paralelo -y por tercer año consecutivo- se administrará de forma gratuita y universal la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS). Esto se dirige a los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2025 y a los recién nacidos en maternidades desde el 1 de marzo de 2026. Desde el Minsal, recordaron que esta estrategia ha evitado muertes en menores de un año en los últimos dos inviernos.

Revisa los grupos objetivos de vacunación:

Influenza:

Personal de salud

Personas de 60 años o más

Cuidadores de adultos mayores

Funcionarios de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM)

Niños y niñas desde los seis meses de edad hasta quinto básico

Docentes y asistentes de la educación que desempeñen labores con el grupo etario descrito anteriormente.

Covid-19:

Los grupos objetivos en este caso se fundamentan en las recomendaciones del Grupo Estratégico Consultivo de Expertos en Inmunización (SAGE) de la OMS.