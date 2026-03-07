Ponen en marcha 40 buses eléctricos que conectarán Tiltil con Santiago y Colina
El servicio, que operará entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, beneficiará a más de 100 mil vecinos. Los nuevos recorridos funcionarán en cuatro servicios, incorporarán estándar Pullman y pago electrónico buscando mejorar la conectividad en la zona norte de la Región Metropolitana.
Tiltil comenzó este sábado la operación de 40 buses eléctricos en cuatro recorridos que conectarán la comuna con el Terminal San Borja, la estación intermodal Los Libertadores y sectores como Huertos Familiares, Las Canteras y Polpaico.
El servicio, que operará entre las 6.00 y las 22.00 horas, se suma a otros 20 buses ya incorporados en la zona norte de la Región Metropolitana, en un proyecto que busca mejorar la conectividad entre sectores rurales y Santiago.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó que la iniciativa apunta a reducir la brecha histórica entre la capital y otros territorios. “Son soluciones que le cambian la vida a las personas”, sostuvo.
Según explicó la autoridad, se trata de buses con estándar Pullman, adaptados a trayectos más largos, considerando que Tiltil se ubica a cerca de 50 kilómetros de Santiago. Las máquinas cuentan con wifi, aire acondicionado, cargadores USB, cámaras de seguridad y cabina de protección para los conductores. Además, el sistema funcionará con pago electrónico, tarjetas bancarias y código QR, junto con el refuerzo de puntos de carga y la entrega de tarjetas para adultos mayores.
El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, subrayó que la puesta en marcha del servicio “expresa también justicia territorial, porque llegamos a los lugares más apartados”. Añadió que representa “un cambio muy significativo en la calidad de vida de muchísimas personas de la comuna de Tiltil, que van a poder desplazarse de manera segura, adecuada, cómoda y confortable”.
Desde la empresa operadora Mobility, su gerente, Jaime Yanguas, aseguró que la firma asume el proyecto con foco en la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios. “Hoy día más de 60 personas ya son parte de este proyecto, que va a llegar a más de 100 personas”, indicó.
Durante la presentación, las autoridades y la empresa destacaron que la iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Estado, el municipio y actores privados vinculados a energía, recaudo e infraestructura.
