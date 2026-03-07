Tiltil comenzó este sábado la operación de 40 buses eléctricos en cuatro recorridos que conectarán la comuna con el Terminal San Borja, la estación intermodal Los Libertadores y sectores como Huertos Familiares, Las Canteras y Polpaico.

El servicio, que operará entre las 6.00 y las 22.00 horas, se suma a otros 20 buses ya incorporados en la zona norte de la Región Metropolitana, en un proyecto que busca mejorar la conectividad entre sectores rurales y Santiago.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó que la iniciativa apunta a reducir la brecha histórica entre la capital y otros territorios. “Son soluciones que le cambian la vida a las personas”, sostuvo.

Ponen en marcha 40 buses eléctricos que conectarán Tiltil con Santiago y Colina

Según explicó la autoridad, se trata de buses con estándar Pullman, adaptados a trayectos más largos, considerando que Tiltil se ubica a cerca de 50 kilómetros de Santiago. Las máquinas cuentan con wifi, aire acondicionado, cargadores USB, cámaras de seguridad y cabina de protección para los conductores. Además, el sistema funcionará con pago electrónico, tarjetas bancarias y código QR, junto con el refuerzo de puntos de carga y la entrega de tarjetas para adultos mayores.

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, subrayó que la puesta en marcha del servicio “expresa también justicia territorial, porque llegamos a los lugares más apartados”. Añadió que representa “un cambio muy significativo en la calidad de vida de muchísimas personas de la comuna de Tiltil, que van a poder desplazarse de manera segura, adecuada, cómoda y confortable”.

Desde la empresa operadora Mobility, su gerente, Jaime Yanguas, aseguró que la firma asume el proyecto con foco en la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios. “Hoy día más de 60 personas ya son parte de este proyecto, que va a llegar a más de 100 personas”, indicó.

Durante la presentación, las autoridades y la empresa destacaron que la iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Estado, el municipio y actores privados vinculados a energía, recaudo e infraestructura.