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    Canciller Pérez Mackenna se reúne con comisionado Soto para coordinar plan Escudo Fronterizo contra la inmigración irregular

    En el encuentro, el canciller detalló las gestiones realizadas frente a Perú y Bolivia para tener un control efectivo de las fronteras compartidas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Canciller Pérez Mackenna se reunió con el comisionado Soto para coordinar aplicación del Plan Escudo Fronterizo.

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna sostuvo una reunión con el comisionado para la Macrozona Norte, el almirante (r) Alberto Soto, para realizar las coordinaciones para aplicar el plan Escudo Fronterizo y hacer frente a la inmigración irregular que ingresa al país por el extremo norte.

    Durante la cita, según detalló la Cancillería, se detallaron las gestiones de Pérez Mackenna frente a Perú y Bolivia, tendientes a realizar coordinaciones conjuntas para el resguardo de la frontera compartida.

    Asimismo, la cartera sostiene que el secretario de Estado transmitió que durante la administración de José Antonio Kast se fortalecerá -como parte de la política exterior-, el control contra el crimen organizado transnacional y ordenar el flujo migrante.

    “Desde Cancillería podemos aportar significativamente en el combate al crimen organizado, al control de las fronteras y al orden migratorio, a través de la coordinación con los países vecinos y al establecimiento de mecanismos eficientes que nos permitan avanzar en estas materias”, señaló Pérez Mackenna.

    La autoridad añadió que “en ese sentido, el trabajo en conjunto con el comisionado presidencial para la Macrozona Norte será muy importante. El mensaje es claro: en Chile la ley se cumple y aquí se entra por la puerta y no por la ventana”.

    Durante el encuentro -y a 13 días de su nombramiento-, el comisionado Soto también detalló cómo se está desarrollando el plan Escudo Fronterizo, luego de que se trasladara a vivir a Iquique para su supervisión.

    El pasado sábado, Soto reconoció a La Tercera que en el avance en la construcción de la zanja “llevamos poco” y que se avanza entre 50 a 100 metros diarios.

    Desde Relaciones Exteriores, recordaron que el plan incluye el cierre de pasos no habilitados, como “sanciones severas y un despliegue militar y policial de gran escala”.

    Resaltan, además, que el plan del gobierno incluye la construcción de barreras físicas y tecnológicas, calificadas de “infranqueables”, lo que estaría combinado con muros y vallas de seguridad, de “hasta cinco metros de altura”, lo que se proyecta contará con sensores de movimiento y será vigilado con drones, además de otras medidas, como la zanja que está en construcción y la vigilancia policial y militar.

    Más sobre:Macrozona NorteEscudo FronterizoFrancisco Pérez MackennaAlberto SotoComisionadoFronteraInmigración irregular

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