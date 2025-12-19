SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabinero es baleado mientras realizaba control de identidad en Recoleta: agresor mantenía orden de detención vigente

    El funcionario policial fue trasladado hasta el hospital institucional, sin riesgo vital.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Exmilitar hiere a su esposa y se quita la vida en sector Nonguén de Concepción. Foto referencial: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Un funcionario de Carabineros resultó lesionado tras recibir un disparo por parte de un individuo que forcejeó, luego de ser fiscalizado en un control de identidad y constatarse que mantenía una orden de detención vigente.

    Según la policía uniformada, alrededor de las 08:50 horas, personal de Carabineros que realizaba servicios preventivos y fiscalizaciones en el sector de Recoleta procedió al control de identidad de tres sujetos adultos.

    El coronel Marco Gutiérrez, de la Prefectura Norte, detalló que “en dicho contexto, uno de ellos arroja orden vigente, el cual mantiene ocho causas previas, pero mantiene esta orden vigente”.

    “A raíz de lo anterior, se genera un forcejeo por parte de una resistencia del sujeto con el funcionario que resultó lamentablemente lesionado, el cual se encuentra al momento estable, sin riesgo vital, obviamente va a depender de su evolución, pero al momento estable”, añadió.

    Junto con ello, informó que el individuo que mantenía la orden de detención vigente fue detenido. Además, señaló que las diligencias determinarán si el arma que disparó fue la del funcionario u otra.

    Más sobre:CarabinerosLesionado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Presidente de Evópoli defiende que candidatura de Bachelet a la ONU debe ser respetada por el futuro gobierno de Kast

    Cierran investigación contra “Los Piratas” por caso Ojeda: Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación

    Homicidio en La Granja: hombre muere tras ser apuñalado en una plaza de la comuna

    Realizan despliegue con drones en Farellones buscando a joven que se extravió el miércoles realizando senderismo

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang

    Lo más leído

    1.
    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    2.
    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    3.
    Minsal confirma la detección de primeros casos de “supergripe” H3N2 subclado K en Chile

    Minsal confirma la detección de primeros casos de “supergripe” H3N2 subclado K en Chile

    4.
    Superintendencia de Educación Superior identifica 42.741 estudiantes matriculados en instituciones en riesgo financiero

    Superintendencia de Educación Superior identifica 42.741 estudiantes matriculados en instituciones en riesgo financiero

    5.
    El reservado sumario por faltas a la probidad que descabezó un departamento del área administrativa del Poder Judicial

    El reservado sumario por faltas a la probidad que descabezó un departamento del área administrativa del Poder Judicial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto
    Chile

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Presidente de Evópoli defiende que candidatura de Bachelet a la ONU debe ser respetada por el futuro gobierno de Kast

    Cierran investigación contra “Los Piratas” por caso Ojeda: Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación

    Contraloría anuncia “inédita” auditoría al acuerdo entre Codelco y SQM por el litio
    Negocios

    Contraloría anuncia “inédita” auditoría al acuerdo entre Codelco y SQM por el litio

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

    TikTok reorganiza sus operaciones en EE.UU. mediante una nueva empresa conjunta con inversionistas estadounidenses

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres
    Tendencias

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Encuentran muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    “Que se pueda reordenar la actividad”: el deseo de Manuel Pellegrini al ser consultado por el fútbol chileno
    El Deportivo

    “Que se pueda reordenar la actividad”: el deseo de Manuel Pellegrini al ser consultado por el fútbol chileno

    Los comodines de Colo Colo para salvar el presupuesto 2026

    El llamado de Claudio Marchisio a los jóvenes: “Sigan el ejemplo de Cristiano Ronaldo, no el de Messi”

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”
    Cultura y entretención

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang

    Trump ridiculiza a Biden y Obama: las mordaces descripciones a sus predecesores en el “Paseo de la fama presidencial” de la Casa Blanca

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta