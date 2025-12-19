Carabinero es baleado mientras realizaba control de identidad en Recoleta: agresor mantenía orden de detención vigente

Exmilitar hiere a su esposa y se quita la vida en sector Nonguén de Concepción. Foto referencial: Javier Salvo/Aton Chile

U n funcionario de Carabineros resultó lesionado tras recibir un disparo por parte de un individuo que forcejeó , luego de ser fiscalizado en un control de identidad y constatarse que mantenía una orden de detención vigente.

Según la policía uniformada, alrededor de las 08:50 horas, personal de Carabineros que realizaba servicios preventivos y fiscalizaciones en el sector de Recoleta procedió al control de identidad de tres sujetos adultos.

El coronel Marco Gutiérrez, de la Prefectura Norte, detalló que “en dicho contexto, uno de ellos arroja orden vigente, el cual mantiene ocho causas previas, pero mantiene esta orden vigente”.

“A raíz de lo anterior, se genera un forcejeo por parte de una resistencia del sujeto con el funcionario que resultó lamentablemente lesionado , el cual se encuentra al momento estable, sin riesgo vital, obviamente va a depender de su evolución, pero al momento estable”, añadió.

Junto con ello, informó que el individuo que mantenía la orden de detención vigente fue detenido. Además, señaló que las diligencias determinarán si el arma que disparó fue la del funcionario u otra.