Carabinero frustra asalto en bus del transporte público: uno de los asaltantes murió tras recibir un disparo

Un violento intento de asalto terminó con un fallecido en la comuna de Santiago Centro, luego de que un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco frustrara el ataque en el que participaron tres delincuentes.

El hecho se registró cerca de las 21.00 horas de este viernes, cuando el uniformado -de dotación de la Tercera Comisaría- viajaba junto a su esposa y sus dos hijos, de 1 y 7 años, a bordo de un bus RED del transporte público en la intersección de avenida Santa Rosa con calle Ventura Lavalle.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Santiago Central, el funcionario fue abordado por tres sujetos que lo intimidaron con un arma cortopunzante con la finalidad de robarle sus pertenencias.

“En ese momento, al abalanzarse sobre él, el funcionario hizo uso en una oportunidad de su arma de fuego, debidamente inscrita, ocasionando la muerte a uno de los sujetos”, detalló la autoridad policial.

Tras el disparo, los otros dos asaltantes escaparon en dirección desconocida y son intensamente buscados por personal de Carabineros.

Pese a lo anterior, se confirmó que ni la víctima ni su grupo familiar resultaron lesionados y que tampoco se concretó el robo de especies.

El hombre fallecido, un adulto que no portaba documentos al momento del hecho, permanece en calidad de NN, mientras la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realiza las diligencias para establecer su identidad.

Cabe señalar que, tras la revisión de su vestimenta, se encontró además un arma tipo pistola, que resultó ser de fantasía.

El fiscal de turno instruyó que la PDI quedara a cargo de la investigación, incluyendo pericias a las cámaras de seguridad del bus que registraron el incidente.

Por el momento, el carabinero se mantiene en calidad de víctima dentro del proceso judicial, mientras el Ministerio Público recopila todos los antecedentes del caso.