Carabineros detiene a Ángela Vivanco en su domicilio en Las Condes y formalización será este lunes

Santiago, 20 de enero 2026. La exministra de la Corte Suprema Angela Vivanco declara en la Corte de apelaciones de San Miguel por el caso muneca bielorrusa. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La noche de este domingo personal del OS7 de Carabineros concretó la detención de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Esto, luego de que la Fiscalía Regional de Los Lagos tramitara una orden de aprehensión en su contra ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La diligencia se concretó en el domicilio de la exjueza en Las Condes y fue encabezada por el fiscal Marcos Muñoz Becker. Se da luego, cabe hacer presente, de que el máximo tribunal confirmara la admisibilidad de la querella de capítulos presentada en su contra.

De esta forma, Vivanco será formalizada durante la jornada de este lunes 26 de enero por su rol en la denominada trama bielorrusa, por los delitos de cohecho y lavado de activos . Producto de la imputación, arriesga quedar en prisión preventiva, medida cautelar que solicitaría el Ministerio Público y querellantes.

Como han detallado los persecutores en las formalizaciones previas de esta causa, a Vivanco se le imputa por haber actuado coordinada con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos para favorecer al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec en litigios que tuvo con Codelco. Todo, en el marco de su rol como ministra de la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Según los investigadores, producto de dicho actuar los citados penalistas habrían pagado al menos $90 millones a la entonces magistrada, a través de su pareja Gonzalo Migueles.

En caso de quedar en prisión preventiva, Vivanco deberá ingresar a la Cárcel de San Miguel.

Apuesta frustrada

El escenario está lejos de ser el deseado por la abogada y su defensa, ya que apostaban a que la Fiscalía pidiera audiencia de formalización sin necesidad de ejecutar su detención. Por lo mismo, la tarde del viernes había formalizado su intención de declarar y, además, presentó un escrito para que el tribunal conociera que estaba disponible para presentarse ante el mismo.

Como pudo conocer este medio, la primera acción que concretó la defensa fue interponer una petición en el Sistema de Información y Atención a Usuarios de la Fiscalía para que se le cite a declarar en dependencias del OS7 de Carabineros, o donde los fiscales dispongan.

Y la segunda constituyó un téngase presente ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde informaron que Vivanco “se encuentra a plena disposición de vuestro tribunal para efectos de ser notificada en las resoluciones que en derecho correspondan“.

En ese documento mencionaban que “doña Ángela Vivanco ha manifestado de manera reiterada y expresa su plena disposición a comparecer voluntariamente ante la Fiscalía, con el fin de prestar declaración y contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Dicha disposición ha sido comunicada en diversas oportunidades por esta defensa al ente persecutor, manteniéndose hasta el día de hoy incólume".

Asimismo, reiterban su domicilio, poniendo énfasis en que “no existe, ni ha existido, ánimo alguno de ocultamiento, traslado subrepticio o elusión de la acción de la justicia, manteniéndose dicho domicilio como su residencia actual y permanente”.

Junto con recordar que la exministra ha estado disponible para explicar ante medios de prensa su vinculación con el caso, la defensa también sostuvo que “durante el desarrollo de la presente investigación desformalizada, esta defensa ha actuado de manera activa y colaborativa, aportando antecedentes, formulando presentaciones, y solicitando diligencias que estimamos pertinentes para el correcto esclarecimiento de los hechos, todo lo cual da cuenta de una conducta procesal coherente con un compromiso real con el procedimiento y con el respeto a sus fines".

“Todo lo anterior se expone con un ánimo de colaboración institucional, confiando en que la conducción del procedimiento se realizará del modo más respetuoso de los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad que inspiran nuestro sistema procesal penal”, cerraron.