Carabineros detiene a dos sujetos tras robo en bodega de edificio en Ñuñoa

Carabineros logró la detención de dos sujetos que ingresaron a robar a un edificio ubicado en la calle Pucará de Ñuñoa durante la madrugada de este miércoles.

Los detenidos sustrajeron electrodomésticos desde la bodega de un departamento, tras escalar la reja perimetral.

La detención ocurrió gracias al oportuna denuncia del conserje del condominio al teléfono de emergencias 133, que alertó a los efectivos policiales sobre el hecho.

Tras un patrullaje por el sector, personal uniformado logró ubicar a dos sospechosos en avenida Echeñique, la calle paralela, en la intersección con avenida Ossa.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, sin embargo, fueron alcanzados y detenidos a pocos metros del lugar.

En poder de los sujetos se encontraron las especies robadas, las que fueron reconocidas por los afectados.

Los detenidos fueron identificados como, Víctor Lobos Carrillo, de 34 años, con 25 detenciones por diversos delitos y Daniel Álvarez Álvarez, de 25 años, con ocho detenciones, sin órdenes de aprehensiones vigentes. Ambos tienen una medida cautelar que les prohíbe salir del país.