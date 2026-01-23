SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabineros detiene a siete sujetos en Pudahuel vinculados al tráfico de drogas en “minimarket clandestino”

    Con estas nuevas diligencias, ya son nueve los detenidos vinculados al local informal.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La trama del denominado “minimarket clandestino” continúa. Las últimas diligencias de Carabineros en el local ubicado en la comuna de Pudahuel, dieron como resultado siete nuevos detenidos.

    Se trata de un local informal instalado en una vivienda de la comuna del sector poniente de la Región Metropolitana, el cual poseía un letrero que indicaba los precios de la droga que se ofrecía y, además, señalaba que se podía pagar con tarjetas por medio de Transbank.

    El “minimarket” fue descubierto por Carabineros el pasado miércoles, tras ser alertados de una riña en el sector. En ese momento, todos los presentes huyeron, a excepción de un sujeto que se escondió en una especie de bodega dentro del local. El individuo en cuestión, fue detenido.

    Ayer jueves se realizaron nuevas diligencias en el lugar, donde carabineros que realizaban patrullajes preventivos, intentaron fiscalizar a dos individuos, uno de los cuales portaba un arma de fuego. Sin embargo, los sujetos escaparon. Uno de ellos ingresó al local informal seguido por Carabineros.

    En el lugar, los funcionarios policiales detuvieron al sujeto y se percataron que nuevamente había droga en el sector y un letrero donde se ofrecían los productos.

    A raíz de la denuncia de vecinos, se alertó que en las viviendas junto al local se almacenaban drogas, por lo que esa misma tarde, carabineros procedieron a cumplir ordenes de entrada y registro en dos propiedades ubicadas en avenida Los Mares.

    El capitán David Bustos, comisario (s) de la 55° Comisaría, explicó que el “minimarket” poseía una especie de búnker que estaba conectado con las otras viviendas allanadas.

    Estaba conectado con un segundo piso de bodega tipo búnker, por donde los individuos pasaban la droga hacia el búnker, o la pasaban del búnker hacia el domicilio en caso de presencia policial”, detalló.

    Asimismo, explicó que el local informal “tenía una salida por la parte trasera, por donde estos individuos se daban a la fuga en caso de que llegásemos personal de Carabineros al lugar”.

    En total, ya suman nueve los detenidos en el marco de esta investigación, siete de ellos son chilenos y dos extranjeros.

    En el último procedimiento se encontró “1 kilo con 200 gramos de droga de diferentes tipos, un $1.300.000 de dinero en efectivo, especies alusivas al delito y diferentes tipos de basurales, los cuales ocupaban para este delito los individuos”, informó Bustos.

    La autoridad policial aseguró que se reforzará el control policial en la zona, para evitar que el local ilegal siga funcionando.

    La Municipalidad de Pudahuel, en tanto, procedió con la demolición del búnker, puesto que sería una construcción ilegal.

    “Este espacio es parte de una construcción o una ampliación irregular de la copropiedad (...) que no cumple con las normativas para construir. Por tanto, nosotros podemos, en base a la Ley General de Urbanismo y Construcción, proceder con este derrumbe”, señaló el director de Seguridad Pública de la municipalidad, Sharun Uttamchandani.

    El director además, aseguró que pese a que el operativo se ejecutó hace poco, en el Municipio habrían recibido hace varios meses denuncias por incivilidades en el lugar.

    “Estábamos dando seguimiento a esta intervención, esperando un resultado y, afortunadamente, se da la coincidencia de que esta riña termina con confirmar que todo aquello que habíamos denunciado tenía lugar en este espacio”, sostuvo.

    Más sobre:PolicialCarabinerosPudahuelTráficoNarcotráfico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Concurso por la Fiscalía Centro Norte cierra con 10 postulantes y exposición ante las cortes se fija para febrero

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Lo más leído

    1.
    Concurso por la Fiscalía Centro Norte cierra con 10 postulantes y exposición ante las cortes se fija para febrero

    Concurso por la Fiscalía Centro Norte cierra con 10 postulantes y exposición ante las cortes se fija para febrero

    2.
    Gobierno confirma nueva víctima fatal, cuatro detenidos por delito de incendio y 817 viviendas destruidas

    Gobierno confirma nueva víctima fatal, cuatro detenidos por delito de incendio y 817 viviendas destruidas

    3.
    Detienen a acusado de provocar uno de los principales incendios en el Biobío: usaba cocina en mal estado

    Detienen a acusado de provocar uno de los principales incendios en el Biobío: usaba cocina en mal estado

    4.
    Admisión 2026: Mineduc destaca aumento en la cantidad de jóvenes de menores ingresos que acceden a universidades

    Admisión 2026: Mineduc destaca aumento en la cantidad de jóvenes de menores ingresos que acceden a universidades

    5.
    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados
    Chile

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Concurso por la Fiscalía Centro Norte cierra con 10 postulantes y exposición ante las cortes se fija para febrero

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast
    Negocios

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

    Gobierno publica nuevo reglamento de SEIA con foco en agilizar proyectos de menor tamaño

    Ipsa llega a nuevos récords y SQM toca máximos desde fines de 2023 en medio de reestructuración de las cascadas

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites
    Tendencias

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda
    El Deportivo

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    Cauquenes se alista para recibir la Final de Rodeos para Criadores

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren
    Mundo

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer