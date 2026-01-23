Carabineros detiene a siete sujetos en Pudahuel vinculados al tráfico de drogas en “minimarket clandestino”

La trama del denominado “minimarket clandestino” continúa. Las últimas diligencias de Carabineros en el local ubicado en la comuna de Pudahuel, dieron como resultado siete nuevos detenidos.

Se trata de un local informal instalado en una vivienda de la comuna del sector poniente de la Región Metropolitana, el cual poseía un letrero que indicaba los precios de la droga que se ofrecía y, además, señalaba que se podía pagar con tarjetas por medio de Transbank.

El “minimarket” fue descubierto por Carabineros el pasado miércoles, tras ser alertados de una riña en el sector. En ese momento, todos los presentes huyeron, a excepción de un sujeto que se escondió en una especie de bodega dentro del local. El individuo en cuestión, fue detenido.

Ayer jueves se realizaron nuevas diligencias en el lugar, donde carabineros que realizaban patrullajes preventivos, intentaron fiscalizar a dos individuos, uno de los cuales portaba un arma de fuego. Sin embargo, los sujetos escaparon. Uno de ellos ingresó al local informal seguido por Carabineros.

En el lugar, los funcionarios policiales detuvieron al sujeto y se percataron que nuevamente había droga en el sector y un letrero donde se ofrecían los productos.

A raíz de la denuncia de vecinos, se alertó que en las viviendas junto al local se almacenaban drogas, por lo que esa misma tarde, carabineros procedieron a cumplir ordenes de entrada y registro en dos propiedades ubicadas en avenida Los Mares.

El capitán David Bustos, comisario (s) de la 55° Comisaría, explicó que el “minimarket” poseía una especie de búnker que estaba conectado con las otras viviendas allanadas.

“ Estaba conectado con un segundo piso de bodega tipo búnker, por donde los individuos pasaban la droga hacia el búnker, o la pasaban del búnker hacia el domicilio en caso de presencia policial”, detalló.

Asimismo, explicó que el local informal “tenía una salida por la parte trasera, por donde estos individuos se daban a la fuga en caso de que llegásemos personal de Carabineros al lugar”.

En total, ya suman nueve los detenidos en el marco de esta investigación, siete de ellos son chilenos y dos extranjeros.

En el último procedimiento se encontró “1 kilo con 200 gramos de droga de diferentes tipos, un $1.300.000 de dinero en efectivo, especies alusivas al delito y diferentes tipos de basurales, los cuales ocupaban para este delito los individuos”, informó Bustos.

La autoridad policial aseguró que se reforzará el control policial en la zona, para evitar que el local ilegal siga funcionando.

La Municipalidad de Pudahuel, en tanto, procedió con la demolición del búnker, puesto que sería una construcción ilegal.

“Este espacio es parte de una construcción o una ampliación irregular de la copropiedad (...) que no cumple con las normativas para construir. Por tanto, nosotros podemos, en base a la Ley General de Urbanismo y Construcción, proceder con este derrumbe”, señaló el director de Seguridad Pública de la municipalidad, Sharun Uttamchandani.

El director además, aseguró que pese a que el operativo se ejecutó hace poco, en el Municipio habrían recibido hace varios meses denuncias por incivilidades en el lugar.

“Estábamos dando seguimiento a esta intervención, esperando un resultado y, afortunadamente, se da la coincidencia de que esta riña termina con confirmar que todo aquello que habíamos denunciado tenía lugar en este espacio”, sostuvo.