Carabineros realiza despliegue con apoyo de equipo minero para rescatar a pareja extraviada en Salar de Pedernales

Con apoyo de un equipo minero, Carabineros espera rescatar a la pareja que permanecía extraviada desde el 14 de febrero, tras visitar el Salar de Pedernales en la Región de Atacama.

A las 16.30 horas del sábado la pareja sostuvo una última comunicación con cercanos, explicó el general Cristian Montre, jefe subrogante de la Zona Atacama de Carabineros.

“Se suspende la comunicación y esto genera la alerta de sus padres, quienes deciden generar la denuncia durante la madrugada a Carabineros”, detalló el general.

La policía uniformada inició un despliegue que consideró un sobrevuelo por la zona.

Valentina Lorca y Kevin Gebert se trasladaban en una camioneta Toyota Land Cruiser del año 1999.

“Hoy, alrededor del mediodía, logran ubicar a estas dos personas que se divisan caminando con el vehículo enterrado en la pampa. Una carpa que da a entender que estuvieron alojando en ese lugar y se ven en buen estado de salud”, reportó Montre.

El helicóptero intentó en dos oportunidades descender, sin embargo, al ser un sitio ubicado a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, las maniobras resultaron infructuosas.

Por ello se solicitó apoyo a la minera Gold Fields y desde sus instalaciones se envió un dispositivo de transporte con personal del GOPE, Bomberos y de la empresa que conoce el sector.

“Estamos hablando que desde ese punto son alrededor de cuatro horas para poder llegar recién a este lugar. Por lo tanto, esperamos que alrededor de las 9.00 de la noche ya tengamos noticias y la atención médica y tenerlos pronto de regreso”, indicó el uniformado.