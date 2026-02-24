Cartel de El Mencho: piden 35 años de cárcel para presuntos miembros de Jalisco Nueva Generación que operaban en Lolol

Santiago 10 de enero 2025. OS7 desarticula organizacion criminal de origen mexicano que buscaba instalar plantas de procesamiento de metanfetaminas en Chile y abrir nuevas rutas de trafico hacia Oceania y Europa. Dragomir Yankovic/Aton Chile

La Fiscalía Regional de Antofagasta se prepara para llevar a juicio oral a dos imputados presuntamente vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal mexicano que era liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Se trata de dos ciudadanos mexicanos, detenidos por OS7 de Carabineros en enero de 2025, en una parcela ubicada en la comuna rural de Lolol, Región de O’Higgins.

En el lugar, los imputados instalaron un laboratorio clandestino para la síntesis y elaboración de cristales de metanfetaminas.

Durante su captura, fueron incautados 844 kilos de la droga, además de productos químicos y otros elementos indispensables para el procesamiento del producto, que había ingresado a Chile a semanas antes, vía marítima, oculta en tinetas de pintura, en una embarcación proveniente del puerto de Manzanillo, uno de los de mayor actividad en México.

Tras una investigación que se extendió por casi dos años, y en la que se emplearon distintas técnicas especiales de la Ley 20.000, la semana pasada ambos imputados fueron acusados por la unidad SACFI de la Fiscalía por los delitos de tráfico de drogas, elaboración ilegal de drogas, tenencia de precursores químicos y asociación criminal.

Se trata de ilícitos por los que el Ministerio Público pide una pena total de 35 años de cárcel para cada uno.

Actualmente, la Fiscalía de Antofagasta está a la espera que se concrete la audiencia de preparación de juicio oral, en que las partes discutirán la prueba pericial, testimonial y documental que se presentará en el juicio oral propiamente tal.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, que dirigió el operativo que permitió la captura de los imputados en Lolol, explicó que la investigación se inició cuando se toma conocimiento de que un grupo criminal mexicano tenía planes de posicionar a Chile como una nueva plaza para la recepción, procesamiento, síntesis y acopio de metanfetamina para mercados de Asia y Oceanía.

Los imputados primero enviaron a Chile una muestra de la droga oculta en un repuesto de automóvil y posteriormente visitaron el país para afinar detalles de la operación, como precio de venta, logística y el lugar en que se instalaría el laboratorio clandestino para la extracción de la droga.

“En un principio, el plan era establecer el laboratorio en Antofagasta y, de hecho, la muestra de la droga que se envía, se envía a Antofagasta, pero posteriormente los planes cambian y se busca una parcela en la zona rural de Región de O’Higgins”, explicó el fiscal Castro Bekios.

En septiembre de 2024 se concreta el envío de un pallet con 36 cubetas plásticas contenedoras de pintura, en las que venía diluida la droga.

Todo esto concluye el 9 de enero de 2025, cuando en un amplio operativo a cargo de funcionarios de OS7, GOPE, Labocar Prefectura Aero policial y RPAS se logra la detención de ambos mexicanos en plena faena de extracción de la sustancia ilícita en el laboratorio.

El vínculo con el cartel de El Mencho

Castro Bekios explicó que la nacionalidad de los imputados y el hecho que la ruta empleada haya tenido su origen en el puerto de Manzanillo, refuerzan la hipótesis de la participación del grupo criminal mexicano en el centro de la atención mundial por la ola de violencia generada tras la muerte de su líder.

“El puerto de Manzanillo ha sido vinculado innumerables veces a las actividades del CJNG, incluso varias agencias antinarcóticos consideran que este grupo criminal ejerce control sobre este puerto para la recepción y envío de estupefacientes y precursores químicos. Eso, sumado a otros elementos obtenidos durante la investigación, nos hacen presumir que la operación que logramos neutralizar en Chile fue el primer intento del CJNG por establecer una nueva plaza para la exportación de drogas sintéticas a mercados lejanos”, explicó el persecutor.

Castro Bekios recalcó que, en efecto, la información sugiere que diversos grupos criminales, no solo mexicanos, podrían estar buscando nuevas rutas para sacar sus productos desde las costas del Pacífico sur, que están menos vigiladas y ofrecen una vía más directa para arribar a los mercados de Asia y Oceanía, donde el precio de las drogas de síntesis se multiplica.