Carter emplaza a Boric por situación en la frontera: “Los chilenos son las víctimas número 1 de esta migración irregular”

El vocero del candidato José Antonio Kast, y senador electo, Rodolfo Carter, abordó esta jornada la situación que se vive en la frontera con Perú, hecho que describe como “muy grave” y que atribuye principalmente al presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Es feroz ver familias con niños tomados de las manos, cruzando. Es algo muy impactante. Yo he pensado mucho en estas horas porque en el calor electoral, unos atacando, otros defendiéndose, tratando de empatar”, señaló en conversación con Radio Agricultura.

“Estamos frente a un problema que no debe haber ocurrido nunca. El gran responsable de la migración ilegal se llama Nicolás Maduro. Ese tirano que está en Caracas haciendo sus negocios de narcotráfico y terror es responsable de la diáspora más grande probablemente que ha tenido América Latina en su historia”, acusó.

Lo que vamos a tener que hacer, señaló, es que gane quien gane la elección presidencial, “vamos a tener que hacer cargo de un problema que va a ser difícil y que no va a tener soluciones perfectas”.

La solución a esto, señaló, “va a doler”, y “va a ser complejo el tratamiento que va a tener que tomar el país”.

“Vamos a tener que ver cosas que ojalá no hubiésemos tenido que ver, pero que hoy día están ocurriendo y se van a agravar si no tomamos decisiones concretas”, sostuvo.

“Aquí hay dos grandes víctimas, y una víctima más importante que la otra, aunque sea políticamente incorrecto decirlo”, señaló el exalcalde de La Florida. “Ciertamente, los niños migrantes, familias que son objeto de tráfico, pero el deber de cualquier padre de familia, de cualquier presidente de Chile o cualquier servidor público es defender primero a los chilenos”.

“Sé que suena duro, pero hoy día los chilenos son las víctimas número uno de esta migración irregular y ellos tienen que ser nuestra prioridad ”, sentenció.

“Uno tiene la primera obligación es cuidar a tu gente y eso es lo que tenemos que hacer hoy día”, añadió.

En esta línea, Carter señaló que su sector, “como oposición, y eventual reemplazo, nuestra obligación es prepararnos para ver lo que tenemos que hacer”. Esto, recordó, ya que en la costa venezolana está la flota norteamericana, por instrucciones del presidente Trump.

“Trump ha ido ya demasiado lejos en la operación contra Maduro”, explicó, apuntando que esto tendrá consecuencias finalmente para el país. “Es muy difícil que vuelva con la flota sin ningún resultado político. Es muy probable que haya un efecto político en Caracas, que lo más probable, además, es la caída de Maduro (...) ¿Estamos preparándonos para eso? porque lo que va a ocurrir es un país inestable, al cual tenemos que ayudarle todos sus vecinos a que recupere rápido la estabilidad democrática por un tema de principio, pero también por un tema práctico, porque mientras más rápido se estabilice, se normalice Venezuela, van a haber muchas personas que están en el exilio de la migración, que van a querer volver“.

En esto, Carter criticó y emplazó al Presidente Gabriel Boric a actuar.

“Yo preferiría que el Presidente Boric, que tiene muy buena relación con la izquierda más militante a nivel continental, utilice ese poder que él tiene, en vista que prefiere estar en Magallanes antes que en Arica en una crisis migratoria, que tome el teléfono y converse con (Gustavo) Petro para generar un instrumento del derecho internacional”, aseguró.

Y de esta forma, señaló, generar algún acuerdo, “de modo tal que tengamos las condiciones que, llegado el minuto, tengamos un gran corredor humanitario, en donde nos repartamos los costos”.

“Por ejemplo, Chile tendrá que cubrir el traslado, los países por donde transitan estos migrantes tendrán que cubrir la seguridad y la vigilancia”, apuntó, añadiendo que en esto se deben coordinar esfuerzos con Perú, Ecuador, Colombia y otros países vecinos.