BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Canciller Van Klaveren encabezará delegación chilena en comité binacional por militarización de frontera peruana

    Luego de que diversas autoridades nacionales se trasladaran hasta el norte para contener la crisis tras el anuncio del gobierno de Perú, este lunes representantes de ambos gobiernos sostendrán una cita telemática en la que abordarán la situación, buscando acordar un trabajo de mediano y largo plazo.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Subsecretario del Interior destaca preparación para comité binacional ante militarización de frontera con Perú

    En Arica, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, junto al gobernador regional, Diego Paco; y el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, encabezaron una reunión con altos mandos de las fuerzas de seguridad y representantes de la Dirección Nacional de Migraciones para abordar la situación migratoria tras el despliegue militar que implementó Perú en su frontera con Chile.

    La tensión se mantiene luego del anuncio del gobierno peruano de decretar estado de emergencia en la zona limítrofe con Chile para frenar los ingresos irregulares de migrantes hacia su país, por Tacna. “Nuestras fronteras se respetan”, advirtió el Presidente José Jerí en un mensaje en su cuenta de X.

    El anuncio generó un efecto poco deseado en suelo chileno: el viernes un amplio grupo de extranjeros que permanecían en suelo chileno sin documentación se apuró en intentar dejar el territorio ante el posible endurecimiento de medidas, generando disturbios en las cercanías del complejo Chacalluta (Santa Rosa en el lado peruano), con algunos intentos de cortar la carretera.

    Y aunque la situación se calmó conforme transcurrieron las horas, tras la cita, las autoridades chilenas cifraron en 14 las personas que se mantienen en la frontera, aun cuando hay algunas versiones que señalan que son 16. “No hay una sola fórmula o solución para todas las nacionalidades y para todos los status migratorios. Si hay 14 personas, son probablemente casos bien excepcionales que han tenido problemas con el papeleo o que están en una situación irregular. Y a cada uno de esos casos, tanto las policías como migraciones y el consulado peruano en Arica, son lugares donde ellos tendrían que recurrir”, dijo el subsecretario Ramos.

    La autoridad, además, adelantó que el foco de las reuniones con sus pares peruanos es anticipar escenarios y mantener la frontera segura y ordenada. “Mañana tendremos un comité binacional con autoridades de Perú para abordar cinco temas claves: caracterización y perfiles de la población migrante, coordinación de experiencias de reconducción como la que aplicamos con Bolivia, intercambio de información policial, protocolos de seguridad fronteriza y el seguimiento de casos irregulares”, señaló.

    En concreto, la reunión del Comité Binacional entre Chile y Perú será telemática, al mediodía de este lunes. Por la parte chilena estará el propio subsecretario Ramos, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, el director del Servicio de Migraciones, Luis Thayer, y el canciller Alberto Van Klaveren. La idea es proyectar medidas para mediano y largo plazo.

    “Queremos anticipar cualquier dificultad que pueda surgir por el despliegue militar en la frontera del país vecino y asegurar que los pasos migratorios sean ordenados y seguros”, precisó Ramos.

    En cuanto a los migrantes que se encuentran en la zona, Ramos explicó que se trata de un grupo reducido, con distintos estatus migratorios y nacionalidades, principalmente venezolanos, ecuatorianos y colombianos. “A cada persona se le brindará orientación sobre sus trámites y sobre los canales institucionales a los que deben recurrir. Nadie está por encima de la ley, pero esto no es el foco de la reunión; el objetivo principal es coordinar con Perú para mantener el flujo fronterizo controlado”, añadió.

    Gobierno anticipa puntos a tratar en comité binacional por militarización de frontera peruana

    Ramos señaló que la coordinación permitirá revisar la caracterización y perfiles de los migrantes, intercambiar experiencias de reconducción y fortalecer los mecanismos para mantener la frontera bajo control, al tiempo que se garantiza un tránsito ordenado de las personas.

    El gobernador Diego Paco, por su parte, subrayó la importancia de estas coordinaciones y aseguró que las autoridades regionales harán un seguimiento continuo de la situación para resguardar la seguridad de la región y del país.

    Cabe recordar que durante la semana pasada el mismo gobernador Paco, que milita en Renovación Nacional, realizó diversos llamados a que el Presidente Gabriel Boric acudiera a la zona para que adoptara medidas “en terreno”.

    Ante esto, Ramos fue claro: “El gobernador y todos nosotros estamos en la posición que Chile es más importante que cualquier diferencia política que podamos tener”.

    Gobierno anticipa puntos a tratar en comité binacional por militarización de frontera peruana Patricio_Banda
    Más sobre:AricaFronteraMigraciónChacallutaMigrantesPerúMilitaresVíctor RamosDiego PacoSubsecretario del Interior

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué los gatos domésticos le maúllan más a los hombres que a las mujeres, según un reciente estudio

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    El Papa León XIV defiende la creación de un estado palestino como “única solución” al conflicto con Israel

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Ingresos fiscales caen más de 10% en octubre y expertos prevén que sobreestimación puede llegar a US$2 mil millones en 2025

    Un líder ausente en un grupo de perfectos extraños: las razones del fracaso de la primera bancada de Parisi

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    3.
    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    4.
    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    5.
    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Con récord de inscritos y advertencias sobre brechas informativas del proceso arranca la rendición de la PAES
    Chile

    Con récord de inscritos y advertencias sobre brechas informativas del proceso arranca la rendición de la PAES

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Canciller Van Klaveren encabezará delegación chilena en comité binacional por militarización de frontera peruana

    Ingresos fiscales caen más de 10% en octubre y expertos prevén que sobreestimación puede llegar a US$2 mil millones en 2025
    Negocios

    Ingresos fiscales caen más de 10% en octubre y expertos prevén que sobreestimación puede llegar a US$2 mil millones en 2025

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”

    Por qué los gatos domésticos le maúllan más a los hombres que a las mujeres, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué los gatos domésticos le maúllan más a los hombres que a las mujeres, según un reciente estudio

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Boca avanza a semifinales del Clausura: Carlos Palacios fue titular en un triunfo trabajado ante Argentinos Juniors
    El Deportivo

    Boca avanza a semifinales del Clausura: Carlos Palacios fue titular en un triunfo trabajado ante Argentinos Juniors

    El sueño del retorno sigue vivo: Concepción elimina a Copiapó y jugará ante Cobreloa la final de la liguilla del Ascenso

    Remontada en Calama: una ráfaga de goles instala a Cobreloa en la final de la Liguilla de Ascenso tras vencer a San Marcos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    El Papa León XIV defiende la creación de un estado palestino como “única solución” al conflicto con Israel
    Mundo

    El Papa León XIV defiende la creación de un estado palestino como “única solución” al conflicto con Israel

    Trump cree que hay “una buena oportunidad” para la paz en Ucrania, pero la corrupción en Kiev “no ayuda”

    Crisis en Venezuela: Trump confirma una conversación telefónica con Maduro

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón