Canciller Van Klaveren encabezará delegación chilena en comité binacional por militarización de frontera peruana

En Arica, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, junto al gobernador regional, Diego Paco; y el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, encabezaron una reunión con altos mandos de las fuerzas de seguridad y representantes de la Dirección Nacional de Migraciones para abordar la situación migratoria tras el despliegue militar que implementó Perú en su frontera con Chile.

La tensión se mantiene luego del anuncio del gobierno peruano de decretar estado de emergencia en la zona limítrofe con Chile para frenar los ingresos irregulares de migrantes hacia su país, por Tacna. “Nuestras fronteras se respetan”, advirtió el Presidente José Jerí en un mensaje en su cuenta de X.

El anuncio generó un efecto poco deseado en suelo chileno: el viernes un amplio grupo de extranjeros que permanecían en suelo chileno sin documentación se apuró en intentar dejar el territorio ante el posible endurecimiento de medidas, generando disturbios en las cercanías del complejo Chacalluta (Santa Rosa en el lado peruano), con algunos intentos de cortar la carretera.

Y aunque la situación se calmó conforme transcurrieron las horas, tras la cita, las autoridades chilenas cifraron en 14 las personas que se mantienen en la frontera, aun cuando hay algunas versiones que señalan que son 16. “No hay una sola fórmula o solución para todas las nacionalidades y para todos los status migratorios. Si hay 14 personas, son probablemente casos bien excepcionales que han tenido problemas con el papeleo o que están en una situación irregular. Y a cada uno de esos casos, tanto las policías como migraciones y el consulado peruano en Arica, son lugares donde ellos tendrían que recurrir”, dijo el subsecretario Ramos.

La autoridad, además, adelantó que el foco de las reuniones con sus pares peruanos es anticipar escenarios y mantener la frontera segura y ordenada. “Mañana tendremos un comité binacional con autoridades de Perú para abordar cinco temas claves: caracterización y perfiles de la población migrante, coordinación de experiencias de reconducción como la que aplicamos con Bolivia, intercambio de información policial, protocolos de seguridad fronteriza y el seguimiento de casos irregulares”, señaló.

En concreto, la reunión del Comité Binacional entre Chile y Perú será telemática, al mediodía de este lunes. Por la parte chilena estará el propio subsecretario Ramos, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, el director del Servicio de Migraciones, Luis Thayer, y el canciller Alberto Van Klaveren. La idea es proyectar medidas para mediano y largo plazo.

“Queremos anticipar cualquier dificultad que pueda surgir por el despliegue militar en la frontera del país vecino y asegurar que los pasos migratorios sean ordenados y seguros”, precisó Ramos.

En cuanto a los migrantes que se encuentran en la zona, Ramos explicó que se trata de un grupo reducido, con distintos estatus migratorios y nacionalidades, principalmente venezolanos, ecuatorianos y colombianos. “A cada persona se le brindará orientación sobre sus trámites y sobre los canales institucionales a los que deben recurrir. Nadie está por encima de la ley, pero esto no es el foco de la reunión; el objetivo principal es coordinar con Perú para mantener el flujo fronterizo controlado”, añadió.

Gobierno anticipa puntos a tratar en comité binacional por militarización de frontera peruana

Ramos señaló que la coordinación permitirá revisar la caracterización y perfiles de los migrantes , intercambiar experiencias de reconducción y fortalecer los mecanismos para mantener la frontera bajo control, al tiempo que se garantiza un tránsito ordenado de las personas.

El gobernador Diego Paco, por su parte, subrayó la importancia de estas coordinaciones y aseguró que las autoridades regionales harán un seguimiento continuo de la situación para resguardar la seguridad de la región y del país.

Cabe recordar que durante la semana pasada el mismo gobernador Paco, que milita en Renovación Nacional, realizó diversos llamados a que el Presidente Gabriel Boric acudiera a la zona para que adoptara medidas “en terreno”.

Ante esto, Ramos fue claro: “El gobernador y todos nosotros estamos en la posición que Chile es más importante que cualquier diferencia política que podamos tener”.