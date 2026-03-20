Caso Bruma: Fiscalía cuestiona argumentos de la defensa y apunta contra informe de derecho afirmando que “no encaja”

En el Juzgado de Garantía de Coronel, se desarrolló la tercera jornada de formalización del caso Bruma, donde tres tripulantes del pesquero de altamar Cobra son acusados de homicidio culposo.

El Ministerio Público sostiene que los imputados, correspondientes al capitán Rodrigo Mansilla, el piloto Luis Macaya y el jefe de máquinas Jaime Sandoval, causaron la muerte de los siete tripulantes de la embarcación bacalera Bruma tras impactarla con el buque en el mar.

En esta jornada se realizaron las réplicas por parte del Ministerio Público y las partes querellantes a los argumentos presentados por la defensa, donde cuestionaron los informes que presentaron en la segunda jornada de audiencia: un informe en derecho elaborado por el académico Héctor Hernández, una pericia técnica de la Universidad Austral —sobre estructura, dinámica del impacto y variables físicas— y un tercer documento relativo a sistemas electrónicos y radar.

Fiscalía pide arresto domiciliario nocturno para los imputados, mientras que los familiares piden que sea total. El Juzgado de Garantía de Coronel fijó para el lunes 23 de marzo a las 08.30 horas la audiencia donde dictará las cautelares.

La réplica de Fiscalía

Desde el Ministerio Público, se manifestó su desacuerdo con el informe de derecho entregado, ya que investiga delitos en materia penal y porque “se intenta invalidar” el sumario administrativo que hizo la Armada.

“Este informe se refiere a las resoluciones del procedimiento administrativo llevado a efecto por la Armada de Chile, según las reglamentaciones vigentes. Entonces, tiene a la vista las piezas de ese procedimiento y no de la investigación penal; no encaja, y ahí podría haber, sin duda, un razonamiento primitivo”, dijo la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.

Asimismo, Cartagena indicó que “aquí se nos ha hablado con bastante detalle, y nosotros no lo hemos discutido, de la experiencia y el tiempo de hombres de mar que tienen los tres imputados. De tal manera que no es una cuestión que esté el tribunal frente a principiantes en navegación”.

Respuesta de la defensa: “Impide dar por justificado el delito formalizado”

El abogado Alejandro Espinoza, representante de los tres tripulantes imputados y de Blumar S.A., apuntó en sus argumentos finales a la Fiscalía, aseverando que “no ha logrado precisar, ni los hechos formalizados, ni ningún antecedente, cuál es exactamente la conducta o inconducta que se atribuye a mi representado y cómo esa inconducta habría influido excesivamente en los resultados”.

“Esa omisión en la formalización es insuperable e impide absolutamente dar por justificado el delito formalizado, el cuasi-delito en este caso, y eso tiene consecuencias evidentemente para efectos de la formalización de la persona jurídica y dar por justificada respecto de Blumar S.A. la imputación formalizada”, añadió.

“De manera que, a nuestro entender, no corresponde, como han pedido el Ministerio Público y los querellantes, rebajar el estándar porque eso está prohibido por la Constitución y el Código Procesal Penal”, sentenció.