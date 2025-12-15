SUSCRÍBETE POR $1100
    Caso Gustavo Gatica: Fiscalía acusa “sesgo” en pruebas de la defensa de Claudio Crespo

    La fiscal Ximena Chong sostuvo que "quedó demostrado que fue la defensa la que quirúrgicamente decide qué cosas pone a disposición de cada perito, generando a partir de esa selectividad de la información un sesgo o una suerte de efecto de encuadre".

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla

    El Ministerio Público continuó este lunes con sus alegatos de clausura en el marco del juicio contra el excarabinero Claudio Crespo, acusado por la Fiscalía Centro Norte de lesionar gravemente al ahora diputado electo Gustavo Gatica en una protesta en el estallido social de 2019.

    En esta nueva jornada de los alegatos que comenzaron el pasado 2 de diciembre, la fiscal Ximena Chong cuestionó los argumentos de la defensa a la vez que señaló que a lo largo del juicio sus teorías fueron desmontadas, y que carecen de corroboración.

    “Quedó demostrado que fue la defensa la que quirúrgicamente decide qué cosas pone a disposición de cada perito, generando a partir de esa selectividad de la información un sesgo o una suerte de efecto de encuadre. Esta segmentación de la información claramente no puede ser valorada positivamente por parte del tribunal”, señaló.

    “La mayoría de la prueba pericial de la defensa fue realizada entonces con antecedentes parciales de la investigación, y desde ese punto de vista los resultados no pueden ser validados”, explicó.

    Luego añadió que “no contempla la totalidad de la información recabada de modo de tener como consecuencia un resultado objetivo”.

    Es así como la fiscal Chong detalló que “las teorías de la defensa han sido desmontadas o desarticuladas una a una y, finalmente, las teorías de la defensa carecen, su señoría, de corroboración”.

    Finalmente, en su discurso la persecutora apuntó que “Claudio Crespo Guzmán, sin que se encontrara en un peligro grave e inminente y bajo las condiciones referidas, al decidir hacer uso de su escopeta antidisturbios y ejecutar tres disparos, lo que hace es, en términos penales, crear un riesgo no permitido, crear un riesgo jurídicamente desaprobado, que en los hechos provocó que Gustavo Gatica Villarroel perdiera la visión de sus dos ojos”.

    “Entendemos que no puede inscribirse dentro de un Estado de Derecho y como un riesgo permitido, incluso en el contexto de una manifestación ilícita, violenta y agresiva, esa consecuencia. El Estado y sus agentes están obligados a resguardar la integridad de todas y todos”, expresó.

    La fiscalía concluyó durante este lunes sus alegatos de clausura, dando paso al Consejo de Defensa del Estado, el cual expondrá durante este martes 16 de diciembre. Se espera que el 9 de enero de 2026 el tribunal dé a conocer su veredicto.

