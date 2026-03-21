Caso Josefa: prisión preventiva para formalizada por homicidio calificado de una niña de cuatro años
La imputada tenía una relación de convivencia con el padre de la niña, en Antofagasta.
Por peligro para la seguridad de la sociedad, una mujer chilena quedó en prisión preventiva, por el delito de homicidio calificado de una niña de cuatro años y nueve meses, en Antofagasta.
El pasado martes 16 se constató el deceso de la niña. Ese mismo día fue detenida la mujer -que mantenía una relación de convivencia con el padre de la víctima- por OS9 de Carabineros, en torno a su presunta responsabilidad en la muerte de la menor de edad.
Este fallecimiento, que enluta a la comuna de Antofagasta, fue denominado como “Caso Josefa”.
Entendidos en la materia explican que el cuerpo de la víctima tenía lesiones de distinta data, en diferentes partes de su cuerpo, lo que era compatible con un patrón de maltrato habitual.
El pasado miércoles se controló la detención de la imputada, que se amplió hasta este 21 de marzo a la espera de los informes forenses, donde fue formalizada por el Sistema de Análisis Delictual y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Antofagasta.
La mujer quedó con la medida cautelar de prisión preventiva y el plazo de investigación se fijó en 90 días.
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