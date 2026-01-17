Dejan en prisión preventiva a presunto homicida de menor de edad colombiano en Antofagasta

A casi cuatro meses del homicidio a un menor de edad de origen colombiano con un arma de fuego, el imputado apodado “Flama” quedó bajo prisión preventiva, en Antofagasta.

El acusado es un hombre chileno de 43 años, que mantenía una orden de aprehensión vigente, hasta que los detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI lo detuvieron el pasado miércoles 14.

Crimen registrado a fines de octubre

De acuerdo a lo relatado por Fiscalía, el viernes 26 de octubre del 2025, en la Plaza Matta, un joven colombiano de 16 años discutió con el imputado, a quien apodan “Flama”, que sacó un arma de fuego y disparó contra el joven, lo que causó su muerte. Tras este hecho, el hombre chileno huyó y se mantuvo oculto en el sector norte de la comuna de Antofagasta.

“A través de diligencias investigativas, análisis criminal y trabajo científico-técnico desarrollado por esta brigada especializada, fue posible establecer fehacientemente la dinámica del hecho e identificar al autor del homicidio. Posteriormente, mediante labores de inteligencia policial, se logró ubicar y detener al imputado, quien se mantenía oculto”, subrayó el subprefecto Jaime Pérez Aguilera, Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Antofagasta

Detención y formalización

Mediante diligencias de investigación de la Brigada de Homicidios del sector, más el análisis criminal y el peritaje del laboratorio de criminalística regional se estableció la dinámica y la autoría del hecho.

La captura, que se realizó el pasado miércoles 14, se concretó cuando “Flama” salió de inmueble donde se escondía, para hacer compras en un local comercial.

Tras su retención fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Antofagasta, para su control de detención y formalización, que se realizó el pasado viernes en la mañana, donde se declaró la medida cautelar de prisión preventiva y 100 días de plazo de investigación.