Caso Monsalve: abogada de Providel pidió acceso a videos e insiste en “conflicto de interés” de fiscales

Marcela Araya es la defensora penal pública que representa a su colega Víctor Providel en investigación de arista del caso Monsalve

La defensora penal pública Marcela Araya, abogada de Víctor Providel, explicó la solicitud que hicieron para que los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir sean inhabilitados en la investigación por amenazas a la mujer que denunció a Manuel Monsalve por violación y abuso sexual.

Providel es el defensor de Monsalve y figura como imputado en la indagatoria anexa que mantiene la Fiscalía Centro Norte.

“Después de haber analizado el caso entendimos que aquí había una inhabilidad, fundada en la falta de objetividad de ellos. Son los fiscales que están a cargo en la investigación del señor Monsalve, donde don Víctor Providel es su contraparte. Y ellos mismos son a la vez los que están investigando en esta arista a don Víctor Providel como imputado. Esa es la falta, porque ellos tienen claramente un conflicto de interés”, planteó Araya en entrevista con T13 Radio.

La presentación fue hecha este miércoles al fiscal nacional, Ángel Valencia, que tiene tres días para pronunciarse.

¿Por qué se investiga a Providel?

La mujer que denunció a Monsalve acusa haber sido hostigada y amenazada en el marco de la breve relación que sostuvo con un sujeto uruguayo de nombre Fernando Nicolás Silva. El uruguayo y un sujeto chileno de nombre Maximiliano Sepúlveda se habrían coordinado para difundir videos de la mujer en canales de televisión.

“Los hechos que se le imputan es haber dado dos contactos de periodistas a esas personas”, explicó Araya, dando cuenta de cómo terminó Providel vinculado a esta arista del caso.

La abogada sostuvo que “en esta arista, la participación que tiene Víctor Providel es en su rol de defensor de don Manuel Monsalve cuando toma noticias de antecedentes que pueden servirle a la defensa del señor Monsalve”.

Fiscalía les entregará videos

Los videos que ofrecían los sujetos habrían sido registrados sin consentimiento de la víctima. Araya indicó que desconocían el material.

“Recién hoy día el fiscal nos va hacer entrega de esos videos. Ni siquiera sabemos de qué se trata. Nosotros pedimos como diligencia la entrega de esos antecedentes y se nos informó que se nos va a entregar hoy”, comentó.

La abogada sostuvo que el acceso es relevante para discutir respecto a si son antecedentes que se condicen con el tipo penal “en relación con hechos de la vida privada de una persona, conyugal, familiar, sexual, etcétera”.

“No toda imagen puede ser vulneratoria de derechos que sean garantizados por la ley”, apuntó.

“Tenemos que analizar toda la información”

La defensora descartó que Providel haya incurrido en delito alguno en su actuación por sus comunicaciones con los sujetos imputados.

“Uno tiene que conocer todo. Y después uno decide si lo ocupa o no. Pero lo que uno puede hacer es no conocer los antecedentes cuando un tercero señala tener antecedentes que son importantes para la defensa de tu representado. Y uno puede no ocuparlo. O puede ser vital para la absolución. Entonces, claramente tenemos que analizar toda la información”, recalcó.

Marcela Araya calificó de grave que exista una persecución penal por una actuación de un abogado ejerciendo su rol, afirmando que “coarta y limita el derecho que tiene el defensor en su rol de ejercer una defensa activa”.

Respecto a la comparecencia de su representado ante el Ministerio Público, la defensora indicó que deberán “analizar rigurosamente si declara o guarda silencio”.

“Lo relevante de ese análisis que tenemos que hacer es ver las implicancias de la declaración que puede dar don Víctor Providel en cuanto a puede afectar el deber que tiene de confidencialidad respecto a la causa que él es defensor de Manuel Monsalve”, explicó.