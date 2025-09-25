SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Caso Monsalve: abogada de Providel pidió acceso a videos e insiste en “conflicto de interés” de fiscales

“Los hechos que se le imputan es haber dado dos contactos de periodistas a esas personas”, explicó Marcela Araya, dando cuenta de cómo su colega terminó vinculado a esta arista del caso.

José NavarretePor 
José Navarrete
Marcela Araya es la defensora penal pública que representa a su colega Víctor Providel en investigación de arista del caso Monsalve JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La defensora penal pública Marcela Araya, abogada de Víctor Providel, explicó la solicitud que hicieron para que los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir sean inhabilitados en la investigación por amenazas a la mujer que denunció a Manuel Monsalve por violación y abuso sexual.

Providel es el defensor de Monsalve y figura como imputado en la indagatoria anexa que mantiene la Fiscalía Centro Norte.

“Después de haber analizado el caso entendimos que aquí había una inhabilidad, fundada en la falta de objetividad de ellos. Son los fiscales que están a cargo en la investigación del señor Monsalve, donde don Víctor Providel es su contraparte. Y ellos mismos son a la vez los que están investigando en esta arista a don Víctor Providel como imputado. Esa es la falta, porque ellos tienen claramente un conflicto de interés”, planteó Araya en entrevista con T13 Radio.

La presentación fue hecha este miércoles al fiscal nacional, Ángel Valencia, que tiene tres días para pronunciarse.

¿Por qué se investiga a Providel?

La mujer que denunció a Monsalve acusa haber sido hostigada y amenazada en el marco de la breve relación que sostuvo con un sujeto uruguayo de nombre Fernando Nicolás Silva. El uruguayo y un sujeto chileno de nombre Maximiliano Sepúlveda se habrían coordinado para difundir videos de la mujer en canales de televisión.

“Los hechos que se le imputan es haber dado dos contactos de periodistas a esas personas”, explicó Araya, dando cuenta de cómo terminó Providel vinculado a esta arista del caso.

La abogada sostuvo que “en esta arista, la participación que tiene Víctor Providel es en su rol de defensor de don Manuel Monsalve cuando toma noticias de antecedentes que pueden servirle a la defensa del señor Monsalve”.

Fiscalía les entregará videos

Los videos que ofrecían los sujetos habrían sido registrados sin consentimiento de la víctima. Araya indicó que desconocían el material.

“Recién hoy día el fiscal nos va hacer entrega de esos videos. Ni siquiera sabemos de qué se trata. Nosotros pedimos como diligencia la entrega de esos antecedentes y se nos informó que se nos va a entregar hoy”, comentó.

La abogada sostuvo que el acceso es relevante para discutir respecto a si son antecedentes que se condicen con el tipo penal “en relación con hechos de la vida privada de una persona, conyugal, familiar, sexual, etcétera”.

“No toda imagen puede ser vulneratoria de derechos que sean garantizados por la ley”, apuntó.

“Tenemos que analizar toda la información”

La defensora descartó que Providel haya incurrido en delito alguno en su actuación por sus comunicaciones con los sujetos imputados.

“Uno tiene que conocer todo. Y después uno decide si lo ocupa o no. Pero lo que uno puede hacer es no conocer los antecedentes cuando un tercero señala tener antecedentes que son importantes para la defensa de tu representado. Y uno puede no ocuparlo. O puede ser vital para la absolución. Entonces, claramente tenemos que analizar toda la información”, recalcó.

Marcela Araya calificó de grave que exista una persecución penal por una actuación de un abogado ejerciendo su rol, afirmando que “coarta y limita el derecho que tiene el defensor en su rol de ejercer una defensa activa”.

Respecto a la comparecencia de su representado ante el Ministerio Público, la defensora indicó que deberán “analizar rigurosamente si declara o guarda silencio”.

“Lo relevante de ese análisis que tenemos que hacer es ver las implicancias de la declaración que puede dar don Víctor Providel en cuanto a puede afectar el deber que tiene de confidencialidad respecto a la causa que él es defensor de Manuel Monsalve”, explicó.

Más sobre:Caso MonsalveManuel MonsalveVíctor ProvidelMarcela ArayaXavier ArmendárizFrancisco Jacir

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Acción de Latam cae por nueva venta de uno de sus exacreedores, pero analistas ven un buen panorama para la aerolínea

“Sigue siendo un espacio seguro”: Metro defiende funcionamiento de la red tras caos por suspensión de servicio

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

5.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves

Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga
Chile

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina
Negocios

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina

Acción de Latam cae por nueva venta de uno de sus exacreedores, pero analistas ven un buen panorama para la aerolínea

Preocupaciones por el suministro disparan al precio del cobre a su nivel más alto desde mayo de 2024

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes
Tendencias

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

El operativo “anti espía” de Néstor Gorosito en la antesala de la revancha entre la U y Alianza Lima
El Deportivo

El operativo “anti espía” de Néstor Gorosito en la antesala de la revancha entre la U y Alianza Lima

“Como club estamos respondiendo por los daños”: la U limpia las secuelas del incendio en el banderazo en La Serena

Entrenador de Terence Crawford ningunea a Canelo Álvarez y descarta una revancha

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic
Cultura y entretención

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror

Manuel García presenta “Las Nubes”, el primer adelanto del disco latinoamericano tributo a Silvio Rodríguez

“Huachicol fiscal”: la millonaria trama de corrupción al descubierto en México
Mundo

“Huachicol fiscal”: la millonaria trama de corrupción al descubierto en México

Rusia niega cualquier implicación en los sobrevuelos de drones en Dinamarca y habla de “provocación”

Justicia francesa condena a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?