Caso Narumi: Nicolás Zepeda cambia de testimonio y reconoce acercamiento previo a la desaparición de su exnovia

Este jueves, en el tercer día del nuevo juicio que enfrenta ante la justicia francesa por el crimen de Narumi Kurosaki, Nicolás Zepeda reconoció que viajó a Besanzón para verla antes de que ella desapareciera, después de que el juez Eric Chalbos lo confrontara por inconsistencias en su testimonio.

En la audiencia del tercer proceso que el chileno encara, acusado del asesinato de su exnovia japonesa, el tribunal de Lyon lo interrogó por sus desplazamientos y porqué regresó a Francia y a la residencia de la joven, ante lo que Zepeda afirmó que fue para encontrar respuestas tras su ruptura amorosa con Kurosaki.

“¿Por qué el chileno, que se encontraba en Francia en ese momento, ‘mintió’ inicialmente a los investigadores alegando que se trataba de un viaje de estudios?“ , fue la consulta esgrimida por Chalbos. Ante esto, Nicolás balbuceó en francés que “había venido para intentar obtener respuestas de Narumi tras su ruptura” .

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Una afirmación que, como lo hizo notar el magistrado, no había sido sostenida en instancias previas, evidenciando una de las principales tensiones de la jornada, como consignó AFP.

El imputado además declaró que ingresó al edificio donde vivía Narumi y que subió hasta el piso donde ella vivía, sin embargo, como aseguró, decidió salir de ahí cuando se dio cuenta que la chica no estaba sola. Tras esto, la abogada querellante hizo notar que era la primera vez que Zepeda admitía ese episodio.

Las compras y los movimientos de Zepeda

El juez también le preguntó a Nicolás Zepeda por las sospechosas compras que realizó por esos días en la cercana ciudad de Dijon. Ante esto, el chileno afirmó que compró un detergente para limpiar una mancha en su automóvil, un bidón de combustible -que cargó con cinco litros- por si le llegaba a faltar la gasolina y las cajas de fósforos porque “eran bonitas”.

Además, según informó CNN Chile, señaló que esa noche durmió en un hotel en Ornans y, ante la pregunta por qué eligió un lugar a unos 50 kilómetros de Besanzón, contestó que fue “la primera búsqueda en Booking”.

En este momento, Chalbos volvió a cuestionar la coherencia de sus declaraciones y, en especial, el destino del bidón que, según Zepeda, luego desechó en un hotel.

Foto: Archivo.

Durante la audiencia, el acusado abordó además sus inusuales movimientos en la fecha que desapareció Narumi, reconociendo que estuvo en las cercanías del campus y durmió en su automóvil, y explicó que recorrió distintos sectores -como Dole Choisey-, porque estaba cansado y eligió rutas alternativas.

Ante esto, el tribunal volvió a plantear dudas sobre sus traslados, ya que coinciden con fechas relevantes en el caso criminal .

De la misma forma, se abordó el encuentro que él tuvo con su exnovia el 4 de diciembre de 2016, sobre el que Zepeda ha entregado distintas versiones, para ahora afirmar que este fue casual y que conversaron dentro de su vehículo.

Una declaración que abrió aún más interrogantes sobre la forma en que sucedieron los hechos, ya que el juez manifestó no comprender cómo se produjo ese contacto entre ambos.

El actual juicio a Zepeda

Por tercera vez en cuatro años, Zepeda comparece ante un tribunal penal galo acusado del asesinato de su exnovia japonesa en Besanzón, al este de Francia, en diciembre de 2016. El juicio, que comenzó este martes 17 de marzo en Lyon, está previsto que dure dos semanas.

El proceso, como informó Le Monde, se inició tras una decisión de la Cour de Cassation, el máximo tribunal de apelación francés, que en febrero de 2025 revocó la sentencia de un tribunal de apelación de diciembre de 2023 por motivos procesales. Dicho tribunal había declarado culpable al chileno y lo había condenado a 28 años de prisión.