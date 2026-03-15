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    Valencia se reúne este lunes con fiscal general de EE.UU. para coordinar cooperación por caso Ronald Ojeda

    En entrevista con La Tercera, el fiscal nacional Ángel Valencia reafirmó el interés que tiene el Ministerio Público en poder interrogar a Nicolás Maduro. En paralelo, advirtió que Chile “dejó de ser solo un país de tránsito” del narcotráfico y que organizaciones criminales ya operan dentro del país.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fiscalía busca interrogar a Nicolás Maduro por crimen de Ronald Ojeda MARIO TELLEZ

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, reafirmó que el Ministerio Público buscará interrogar al exlíder venezolano Nicolás Maduro en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del exmilitar Ronald Ojeda.

    En entrevista con La Tercera, el jefe de la Fiscalía explicó que durante una reunión con autoridades judiciales de Estados Unidos solicitará cooperación para realizar esa diligencia, clave para esclarecer cómo fue planificado y ejecutado el crimen.

    “Nuestra Fiscalía ha manifestado la necesidad de realizar una diligencia básica: interrogar, eventualmente, entre otras personas, a Nicolás Maduro en la investigación destinada a establecer las circunstancias en las que fue planeado, financiado y ejecutado el homicidio del teniente Ronald Ojeda”, señaló Valencia.

    Caso Ronald Ojeda: Ángel Valencia solicitará cooperación a EE.UU. para poder interrogar a Nicolás Maduro. En la imagen, Nicolás Maduro.

    El fiscal nacional explicó que la diligencia requiere la colaboración de Estados Unidos, ya que el líder venezolano no se encuentra en territorio chileno. “Hoy, el señor Maduro no se encuentra en el territorio nacional, sino bajo la jurisdicción de autoridades de los Estados Unidos de América; en consecuencia, necesitamos que dichas autoridades puedan prestar su colaboración y cooperación para realizar esa diligencia que entendemos es relevante”, afirmó.

    Según detalló, el objetivo del interrogatorio es esclarecer cómo se planificó y ejecutó el crimen del exteniente venezolano, ocurrido en Chile y cuya investigación está a cargo del fiscal Héctor Barros. En esa línea, Valencia indicó que existen antecedentes dentro de la investigación que apuntan a que el homicidio “habría sido planeado o instruido por Diosdado Cabello”.

    El fiscal nacional añadió que esta solicitud formará parte de una agenda más amplia de cooperación judicial entre Chile y Estados Unidos para enfrentar delitos de carácter transnacional. Por lo pronto, la reunión con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se concretará este lunes, en Washington.

    Caso Ronald Ojeda: Ángel Valencia solicitará cooperación a EE.UU. para poder interrogar a Nicolás Maduro. En la imagen, Ronald Ojeda.

    Crimen organizado

    Por otro lado, Valencia también abordó el avance del crimen organizado en el país y advirtió que el escenario criminal en Chile ha cambiado de manera significativa en los últimos años, especialmente por la presencia de redes transnacionales que hoy operan dentro del territorio.

    “El crimen organizado transnacional es probablemente la amenaza más grave que hoy enfrenta la democracia en nuestra región”, afirmó, al referirse al impacto que estas organizaciones han tenido en distintos países de América Latina.

    En ese contexto, sostuvo que Chile dejó atrás la idea de ser únicamente un territorio de tránsito para el narcotráfico. “Esa idea quedó atrás. Hoy tenemos organizaciones criminales que operan dentro del país y que no solo se dedican al narcotráfico, sino también a trata de personas, explotación sexual, extorsiones y fraudes informáticos”, señaló.

    Caso Ronald Ojeda: Ángel Valencia solicitará cooperación a EE.UU. para poder interrogar a Nicolás Maduro © Luis PROVOSTE OLAVE

    Según explicó, durante mucho tiempo existió la percepción de que estos fenómenos ocurrían principalmente en otros países, pero que en los últimos años se ha hecho evidente que estas redes también tienen presencia y capacidad de operación en Chile.

    Para el fiscal nacional, reconocer ese cambio es clave para enfrentar el fenómeno. “Cuando dije públicamente que este país había cambiado en materia criminal, algunas personas se enojaron conmigo y me criticaron en los medios. Pero es un hecho: la criminalidad en Chile cambió en este ámbito”, sostuvo.

    Valencia enfatizó que asumir esa realidad es una condición necesaria para que el Estado pueda adoptar medidas adecuadas frente a estas organizaciones. “Reconocerlo no significa resignarse, porque son cosas distintas”, planteó.

    Aun así, advirtió que el mayor riesgo frente a este fenómeno sería precisamente normalizar su presencia. “El peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado”, concluyó.

    Caso Ronald Ojeda: Ángel Valencia solicitará cooperación a EE.UU. para poder interrogar a Nicolás Maduro MARIO TELLEZ
    Más sobre:FiscalíaÁngel ValenciaNicolás MaduroRonald OjedaEntrevistaFiscal NacionalMinisterio PúblicoVenezuela

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