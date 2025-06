Cataldo critica paro docente y acusa decisión política: “Me imagino es parte de un diseño político que yo no comparto””

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, mostró esta jornada su rechazo al paro docente de 48 horas que anunció el Colegio de Profesores para hoy y mañana jueves 5 acusando un lento avance en su agenda corta, señalando que fue una decisión que fue tomada previo a las conversaciones que tenía acordado el gremio con Mineduc.

“La definición del paro de 48 horas se hizo antes de entrar a la última reunión que tuvimos, por lo tanto, me parece muy extraño que hayan planteado que no habían avances considerando que la reunión aún no ocurría”, afirmó tajante el titular de la cartera de Educación en entrevista con 24 Horas.

En este sentido, el ministro apuntó que “había una decisión ex ante, una determinación previa, que me imagino es parte de un diseño político que yo no comparto”.

Esto, “ porque perder clases es muy costoso para el país, y no es costoso en recursos, es costoso en lo que significa que los niños pierdan 48 horas de clase, que significan horas de matemática, horas de lenguaje, horas de educación física, horas de estar protegidos, horas de alimentación, es decir, tiene muchas consecuencias que son muy nefastas ”.

En este punto, Cataldo expresó que si bien es bueno que las movilizaciones como derecho social, se hagan cuando hay razones para hacerlo, no es bueno banalizarlas.

“Estamos en pleno diálogo, la mesa no ha terminado”, apuntó.

En esto, explicó que a su parecer “hay avance sustantivo en la mayor parte de los temas”, porque además, señaló “no requieren una presión para encontrar voluntad política de este gobierno y de este ministro”.

“Y lo digo con esa claridad, porque muchos de los temas que están contenidos en su agenda corta, son compartidos, entre ellos, por ejemplo, los temas de violencia”, afirmó.

Detectores de metal y balacera en colegio de San Pedro de la Paz

Consultado por otra parte sobre la balacera en un establecimiento educacional en San Pedro de La Paz, y la discusión que se ha generado sobre la posiblidad de instalar pórticos detectores de metal, Cataldo reiteró que no estaba cerrado a tener una conversación “profunda, seria y responsable, sobre todo considerando la evidencia internacional de países que llevan mucho tiempo con medidas como esta” .

“Yo solo lo digo para tenerlo presente: la presencia de un pórtico en ese caso particular no habría evitado el atentado a la vida contra el estudiante. De hecho una inversión más razonable es elevar los cercos perimetrales y tener mejor seguridad en ese sentido”, señaló. “Entonces creo que es una discusión que hay que dar, en ese sentido estamos disponibles”.

Asimismo, apuntó a que de instalar esos detectores, cada niño que pase por él va a sonar, ya que “todos van a tener una llave, o su celular, o algún otro elemento que va a hacer que efectivamente suene, o él o su mochila”.

“Eso implica tener un procedimiento que garantice los derechos del niño, su privacidad y otros elementos que también son garantía, no porque yo lo diga, no porque lo diga el Tratado Internacional de los Derechos del Niño. Son nuestra normativa vigente (...) Y en ese contexto implica tener un procedimiento personal, implica revisar cada uno de esos niños, resguardando sus derechos en un lugar privado, no a la vista de todo el mundo”, añadió.