    Censo 2024 muestra que déficit habitacional ha caído 33,7% en más de 20 años

    De acuerdo a las cifras de la última encuesta a nivel país, el número de nuevas viviendas llega a 491.804. El mayor déficit está en la Región Metropolitana y el ministro Carlos Montes afirma que "a lo mejor es bueno también estimular el crecimiento en otras partes del país”.

    Claudio Portilla
    Durante la mañana de este miércoles, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a los datos entregados por el Censo 2024, señalando que el déficit habitacional ha disminuido, alcanzando las 491.804 viviendas a nivel nacional.

    De acuerdo a las cifras, el requerimiento de nuevas viviendas ha sufrido una caída del 33,7% desde 2002, pasando de 741.832 viviendas a 491.804 viviendas.

    “Se ha hablado de 491.000 familias que no tienen vivienda, que no tienen acceso a la vivienda. Es el déficit de acuerdo a este Censo, pero se nos ha dicho que van a hacer ciertos ajustes de acuerdo a los microdatos que van procesando”, explicó el ministro.

    Montes añadió que “el Censo nos da antecedentes para ver esto con mucha más profundidad a nivel del país, pero también de las regiones, de las comunas y tener una política más precisa para distintos sectores, por el lado de las necesidades de las familias. Y simultáneamente tenemos que aumentar la capacidad por el lado de la oferta a las empresas y el financiamiento público de los sueldos que se dispongan. Esto es una situación estructural y global”.

    Agregó que “nosotros hemos entregado 229.000, tenemos 124.000 en construcción, 60.000 financiadas, listos los proyectos, y tenemos otras 60.000 en los distintos Serviu del país, estamos sobre 470.000 viviendas en proceso”.

    De acuerdo a las cifras del Censo 2024, la Región Metropolitana concentra el 48,5% del déficit nacional (238.878 viviendas), siendo seguida por Valparaíso (8,6%), Biobío (6,2%) y Antofagasta (5,5%), con las regiones del norte y la RM superan el promedio nacional de hogares en déficit.

    Al respecto, el ministro señaló que “ahí lo que hay que seguir es produciendo, pero también habría alternativas por otros lados. Puente Alto tiene terreno, tiene terreno sobre todo por el acceso sur, por el otro lado tiene terreno. Estamos construyendo nosotros en la zona sur, en La Pintana, estamos en distintos proyectos, algunos que se iniciaron antes que este gobierno, si esto es así, y hay terrenos como para levantar más proyectos y responder a esas necesidades”.

    “Entonces no es que no haya posibilidades de responder a esa necesidad de la Región Metropolitana. Sin embargo, si todos los santiaguinos se siguen quedando en Santiago y creciendo en Santiago van a seguir siempre con mucho déficit, entonces a lo mejor es bueno también estimular el crecimiento en otras partes del país”, añadió.

    En cuanto al desglose de hogares, los datos apuntan a 188.355 hogares allegados, 127.196 viviendas con hacinamiento no ampliable, 103.611 núcleos allegados hacinados y 72.642 viviendas irrecuperables.

    Las cifras también dan cuenta de un cambio en la composición del déficit con un aumento en las viviendas con hacinamiento no ampliable y una disminución en las viviendas irrecuperables y los núcleos no hacinados.

    El ministro además abordó la situación de los campamentos señalando que “hay 1.432 campamentos. Quien cree que lo va a resolver en un gobierno no sabe cómo son estas cosas”.

    “Es muy complejo porque esto crece y después hay que ver cómo encontrar soluciones para todas esas familias. Y creo que esto también tiene que ver mucho con el crecimiento económico, las oportunidades laborales, en fin, muchas realidades que hay que tener presente”, agregó.

    En la ocasión el ministro además se refirió a la discusión de Presupuesto y lo que ocurrirá con el Plan de Emergencia señalando que “ya se votó en el Senado, por unanimidad se acordó que seguía el plan. Falta la Cámara de Diputados, que esperamos que a más tardar la próxima semana haya un debate y se tome algún tipo de decisión, pero yo creo que lo más probable es que se continúe”.

    Más sobre:Vivienda Déficit habitacional Ministro de Vivienda y Urbanismo

