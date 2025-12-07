Chile es elegido por séptima vez como el Mejor Destino Aventura del Mundo en los World Travel Awards 2025

Chile fue coronado nuevamente como el Mejor Destino Aventura del Mundo en los World Travel Awards 2025, logro que alcanza por séptima vez y que consolida al país como referente internacional en turismo de naturaleza. El reconocimiento se suma a los cinco premios obtenidos por Chile en la edición sudamericana del certamen .

La distinción responde a la diversidad única de paisajes que atraviesa el territorio nacional, desde el Desierto de Atacama hasta la Patagonia. En el norte, el desierto más árido del planeta ofrece actividades como sandboard en el Valle de la Luna, ciclismo entre formaciones rocosas y recorridos por escenarios que parecen de otro mundo.

Hacia el centro del país, la Cordillera de los Andes permite vivir experiencias de altura, con ascensos a volcanes y deportes invernales como esquí y snowboard.

En la zona costera, los más de 6.400 kilómetros de litoral convierten a Chile en un destino ideal para surfistas de todo el mundo, gracias a olas potentes y una amplia variedad de deportes acuáticos.

En el sur, los bosques y ríos ofrecen travesías de rafting de clase mundial, kayak y trekking en parques nacionales rodeados de vegetación exuberante y fauna única.

Finalmente, la Patagonia chilena —con sus glaciares, montañas y fiordos— continúa destacando como uno de los mejores escenarios del planeta para el turismo de aventura, con actividades como trekking en Torres del Paine, caminatas sobre hielo y navegaciones entre islas.

En los World Travel Awards 2025, el país participó en siete categorías que reflejan la amplitud de su oferta turística:

Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo ( categoría ganadora )

Mejor Destino Urbano Líder: Santiago

Mejor Destino de Cruceros

Mejor Destino Verde del Mundo

Mejor Destino de Naturaleza

Mejor Destino Regional de Turismo Aventura: Pucón

Destino Más Romántico del Mundo: Desierto de Atacama