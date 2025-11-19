BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Cinco turistas fallecieron en Torres del Paine tras una tormenta repentina mientras recorrían el exigente Circuito O. Cómo es este desafiante trayecto, por qué requiere experiencia y cuáles son las recomendaciones para hacerlo de forma segura.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O Tendencias

    Cinco fallecidos dejó la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes: durante el recorrido, un grupo de excursionistas de nacionalidad extranjera quedaron atrapados en medio de una brusca tormenta y solo pocos pudieron sobrevivir.

    Los turistas estaban recorriendo el Circuito O del parque —también conocido como “la vuelta completa”— que es el más largo y exigente de todos.

    Tanto así, que se requiere un buen estado físico, preparación técnica y mucha atención a las condiciones meteorológicas que pueden cambiar de un minuto a otro.

    ¿Cómo es el exigente Circuito O? Estos son todos los detalles sobre el riesgoso recorrido.

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O Tendencias / La Tercera

    Cómo es el Circuito O en Torres del Paine donde fallecieron turistas

    Quienes se atrevan a recorrer el Circuito O del Parque Nacional Torres del Paine, deben estar preparados para todo: son más de 100 kilómetros que se deben caminar, y la duración total puede ser entre 8 a 10 días.

    Los terrenos son irregulares, el tiempo puede cambiar de forma abrupta, pero la recompensa son las maravillosas vistas de los glaciares, lagos y la biodiversidad del lugar.

    En general, la conectividad es casi nula, los campamentos son remotos y hay varias zonas en las que los excursionistas están expuestos a fuertes rachas de viento.

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O. Foto: Eco Camp Patagonia.

    El tramo para ascender al Paso John Gardner es uno de los más difíciles. Fue aquí donde los excursionistas extranjeros quedaron atrapados, después de que una tormenta se presentara de forma abrupta.

    De acuerdo a lo indicado en La Ruta de Los Parques, los senderistas deben subir “por una morrena glaciar hasta el paso John Gardner a 1.241 msnm, para luego descender por fuertes pendientes entre el bosque. El paso puede cerrarse por mal clima”.

    Este tramo suele ser de 15 kilómetros, y tiene una duración de caminata de 11 horas aproximadamente.

    Durante el recorrido, pueden presentarse fuertes ráfagas, nieve fuera de temporada y baja visibilidad. Y es que, en general, el tiempo meteorológico suele ser impredecible en el sector.

    Es por esto que, como prevención, el Circuito O solo se puede realizar en temporada habilitada, que es desde noviembre hasta abril. Además, deben seguirse las recomendaciones de las autoridades.

    Y es que, como pasó con la reciente tragedia en el parque, las condiciones extremas del tiempo no solo afectan a los caminantes, sino también a los equipos de búsqueda y rescate.

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O Tendencias / La Tercera

    Cómo prepararse para el Circuito O en Torres del Paine

    En La Ruta de Los Parques y otros sitios de trekking, recomiendan lo siguiente para prepararse antes de comenzar el arduo recorrido del Circuito O en el Parque Nacional Torres del Paine:

    1. Registrarse con Conaf. Es obligatorio al momento de ingresar al Parque Nacional, y deberás cancelar la tarifa para cada área.
    2. Tener en cuenta imprevistos. La ración de comida debe estar prevista “para al menos un día más en caso de cierre de los pasos por mal clima o cualquier imprevisto físico o de salud que tengas”.
    3. Llevar ropa adecuada. Además de los vientos fuertes, en un mismo día puede haber todo tipo de condición meteorológica, por lo que la vestimenta debe adecuarse a cualquier escenario.
    4. Revisar el pronóstico. Esto ayudará a hacerse una idea de lo que podría pasar durante el recorrido, y así estar preparado ante cualquier imprevisto. También se debe acatar las advertencias meteorológicas de las autoridades.
    5. No subestimar el desgaste físico. La dificultad es de media a alta, y requiere tener un buen estado físico para poder recorrer sin problemas mayores. Es importante una preparación previa.

    Lee también:

    Más sobre:Torres del PaineTragedia en Torres del PaineFallecidos Torres del PaineCircuito OCómo es el Circuito OParque Nacional Torres del PaineRiesgos Circuito OCONAFTrekkingExcursionistasTuristas fallecidos Torres del PaineMuertos en Torres del PaineExcursiónLa vuelta completa Torres del PaineRegión de MagallanesChileLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue
    Chile

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Cantante urbano Jere Klein queda con arresto domiciliario nocturno tras formalización por microtráfico de drogas

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género
    Negocios

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    La pelea ambiental del empresario Jonás Gómez contra el gobierno por el mayor humedal urbano del país

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad
    El Deportivo

    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad

    “Hoy se ve la magnitud de lo que pasó”: a 20 años del día que el Bernabéu aplaudió de pie a Ronaldinho en el Barcelona

    El día en que el líder de Oasis celebró un título del Manchester City abriendo un bar en Santiago en plena mañana

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Miguel Bosé llega a Gran Arena Monticello con “Importante Tour”

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano
    Mundo

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    Apertura de juicios de Nuremberg contra líderes nazis cumple 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?