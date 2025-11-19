Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

Cinco fallecidos dejó la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine , Región de Magallanes : durante el recorrido, un grupo de excursionistas de nacionalidad extranjera quedaron atrapados en medio de una brusca tormenta y solo pocos pudieron sobrevivir.

Los turistas estaban recorriendo el Circuito O del parque —también conocido como “la vuelta completa”— que es el más largo y exigente de todos.

Tanto así, que se requiere un buen estado físico, preparación técnica y mucha atención a las condiciones meteorológicas que pueden cambiar de un minuto a otro.

¿Cómo es el exigente Circuito O? Estos son todos los detalles sobre el riesgoso recorrido.

Cómo es el Circuito O en Torres del Paine donde fallecieron turistas

Quienes se atrevan a recorrer el Circuito O del Parque Nacional Torres del Paine, deben estar preparados para todo: son más de 100 kilómetros que se deben caminar, y la duración total puede ser entre 8 a 10 días.

Los terrenos son irregulares, el tiempo puede cambiar de forma abrupta, pero la recompensa son las maravillosas vistas de los glaciares, lagos y la biodiversidad del lugar.

En general, la conectividad es casi nula, los campamentos son remotos y hay varias zonas en las que los excursionistas están expuestos a fuertes rachas de viento.

El tramo para ascender al Paso John Gardner es uno de los más difíciles. Fue aquí donde los excursionistas extranjeros quedaron atrapados, después de que una tormenta se presentara de forma abrupta.

De acuerdo a lo indicado en La Ruta de Los Parques, los senderistas deben subir “por una morrena glaciar hasta el paso John Gardner a 1.241 msnm, para luego descender por fuertes pendientes entre el bosque. El paso puede cerrarse por mal clima”.

Este tramo suele ser de 15 kilómetros, y tiene una duración de caminata de 11 horas aproximadamente .

Durante el recorrido, pueden presentarse fuertes ráfagas, nieve fuera de temporada y baja visibilidad . Y es que, en general, el tiempo meteorológico suele ser impredecible en el sector.

Es por esto que, como prevención, el Circuito O solo se puede realizar en temporada habilitada, que es desde noviembre hasta abril. Además, deben seguirse las recomendaciones de las autoridades.

Y es que, como pasó con la reciente tragedia en el parque, las condiciones extremas del tiempo no solo afectan a los caminantes, sino también a los equipos de búsqueda y rescate.

Cómo prepararse para el Circuito O en Torres del Paine

En La Ruta de Los Parques y otros sitios de trekking, recomiendan lo siguiente para prepararse antes de comenzar el arduo recorrido del Circuito O en el Parque Nacional Torres del Paine: