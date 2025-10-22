SUSCRÍBETE
Nacional

Cientos de personas despiden a menor que falleció tras choque en Recoleta y vecinos realizan cacerolazo por más seguridad

Parientes, vecinos y amigos de la familia se congregaron esta noche en el exterior de la casa de la víctima, mientras apoderados realizaron una velatón en el exterior del colegio Rafael Sanhueza. En toda la comuna, vecinos se manifestaron tocando cacerolas en protesta contra la delincuencia.

Cristóbal Palacios
Con flores y globos blancos, más de dos centenares de personas se congregaron la noche de este martes en el exterior de la casa en Recoleta de Esteban Hermosilla, el menor de 12 años que perdió la vida luego de que el furgón escolar que lo transportaba fuera chocado el lunes por un vehículo conducido por dos delincuentes que huían tras cometer un robo.

La actividad, a la que se sumaron parientes, amigos de la familia, colegas de trabajo y compañeros y apoderados del colegio, se realizó a partir de las 21 horas, momento en que, además, centenares de vecinos de distintos sectores de Recoleta realizaron un cacerolazo para exigir mayor seguridad.

Asimismo, vecinos y apoderados del colegio Rafael Sanhueza realizaron un cacerolazo y una velatón en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo.

En ese último sector, el lunes cerca de las 16 horas se registró el fatal accidente, cuando el vehículo en el que se desplazaban a gran velocidad los delincuentes chocó de frente con el transporte escolar, provocando su volcamiento.

Producto del grave choque, falleció Esteban Hermosilla -alumno de sexto básico del citado establecimiento-, mientras que otros cinco niños resultaron con lesiones menos graves. En el móvil viajaban, además, el conductor y su hija, quienes también resultaron con heridas menores.

En tanto, los ocupantes del vehículo causante del accidente -dos adultos con antecedentes penales- fueron detenidos en el lugar por Carabineros y este martes quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por el delito de homicidio consumado con dolo eventual.

