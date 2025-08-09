Codelco suspende temporalmente contratos con empresas vinculadas al derrumbe en El Teniente

Este viernes, en su séptimo reporte, la empresa Codelco informó que suspendió de manera temporal los contratos con las empresas contratistas que realizaban trabajos en la zona del derrumbe que dejó seis trabajadores fallecidos en la División El Teniente, en la Región de O’Higgins.

En su reporte más reciente, Codelco señaló que “se formalizó la suspensión temporal, al menos hasta el 13 de agosto, de los contratos con las empresas contratistas directamente relacionadas con el evento”.

En el ámbito operacional, cabe destacar que la división de El Teniente se mantenía detenida este viernes, por determinación del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), por lo que solo se permitía el ingreso de personal crítico para el resguardo de las instalaciones.

Sin embargo, durante la noche del viernes, el organismo autorizó el funcionamiento parcial del yacimiento, cuyas faenas se irán restableciendo en forma progresiva.

Diligencias investigativas

“El fiscal regional y un equipo de la PDI continuaron por segundo día con diligencias en el interior, mientras Sernageomin realizó nuevas inspecciones a sectores de interés”, agregó Codelco.

Además, durante esta jornada la Comisión de Investigación Interna realizó distintas entrevistas y la toma de declaraciones a operarios y profesionales.

La estatal también señaló haber recibido tres oficios de la Cámara de Diputados con la solicitud de información.