Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en División El Teniente

Sin embargo, para retomar efectivamente las operaciones, la empresa aún debe contar con la aprobación de la Dirección del Trabajo. Una vez que se cumplan estos requisitos, Codelco informará la fecha y las condiciones del retorno a la faena.

Por 
Patricia San Juan
JAVIER SALVO/ ATON CHILE

Codelco informó que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) resolvió autorizar el reinicio parcial y progresivo de las operaciones subterráneas en la División El Teniente tras el derrumbe ocurrido el 31 de julio, en el sector Andesita, que provocó la muerte de seis mineros que quedaron atrapados.

La medida, establecida mediante una resolución emitida este 8 de agosto, permite retomar faenas únicamente en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda y Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte, luego de constatarse en terreno que no presentan daños ni riesgos inminentes para la seguridad de las personas o de las instalaciones.

En paralelo, se mantendrá la paralización de las operaciones en los sectores Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante, debido a que se requieren análisis técnicos más exhaustivos y la entrega de información complementaria por parte de la empresa, precisó Codelco.

Autorización de la Dirección del Trabajo

El Sernageomin instruyó que el ingreso a los sectores aún paralizados sólo podrá realizarse para ejecutar medidas correctivas y de seguridad. Además, exigió a la empresa mantener un monitoreo continuo de la sismicidad y parámetros geotécnicos, cumplir con los lineamientos operacionales y difundir el plan de reapertura a todo el personal, dejando registro de ello.

Sernageomin recalcó que el reinicio de las faenas deberá desarrollarse bajo estrictos estándares de seguridad, priorizando la protección de la vida e integridad de los trabajadores y la estabilidad de las instalaciones mineras.

La autorización entregada por Sernageomin es un paso previo, ya que, para retomar efectivamente las operaciones, la empresa aún debe contar con la aprobación de la Dirección del Trabajo, que evalúa el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad exigidas por la normativa.

Al respecto Codelco señaló que una vez que se cumplan estos requisitos, División El Teniente informará la fecha y las condiciones del retorno a la faena.

El miércoles Codelco había solicitado al Sernageomin poder reiniciar la operación del yacimiento y el organismo le solicitó cuatro requerimientos de información.

Este viernes Codelco también informó que formalizó las suspensión temporal, al menos hasta el 13 de agosto, de los contratos con las empresas contratistas directamente relacionadas con la zona del derrumbe.

