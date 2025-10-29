SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Colegio de Abogados acoge amparo de Providel y reprocha actuar de fiscales Armendáriz y Jacir

El gremio criticó que la Fiscalía Centro Norte tenga a los mismos fiscales investigando al exsubsecretario del Interior y también a su defensor. "Tiene la potencialidad de vulnerar el secreto profesional con grave incidencia en la causas investigadas originalmente", se lee en la resolución.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Fue el 30 de septiembre cuando la defensora penal pública Marcela Araya presentó un recurso de amparo profesional en el Colegio de Abogados en favor del también defensor Víctor Providel.

El objetivo de la defensora era que el gremio de abogados se pronunciara sobre lo que calificaron como una vulneración en garantías en el ejercicio de la defensa penal que ha venido realizando el abogado del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, en la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte en su contra por delitos sexuales. En el marco de esa investigación fue que surgió una tercera arista donde Providel figura como imputado.

Dicha arista nació luego de que los investigadores recibieran una denuncia por amenazas de la mujer que acusa de violación y abuso sexual a Monsalve. Allí, en una investigación que tiene como imputados a un ciudadano uruguayo y otro chileno, es donde los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir detectaron que Providel habría tenido vinculación.

De acuerdo a un informe de la PDI, Providel se contactó con el sujeto chileno, amigo del uruguayo, para facilitar contactos de prensa. Los sujetos, de acuerdo a los fiscales, tenían como finalidad divulgar material audiovisual íntimo de la denunciante en canales de televisión.

En en esa causa, una arista del caso Monsavle, el defensor Providel figura como imputado. Es por eso que la Defensoría activó dos recursos: el primero, en la Fiscalía Nacional, buscando inhabilitar a los fiscales Armendáriz y Jacir de esta arista -que fue rechazado por el fiscal nacional, Ángel Valencia-, y en segundo lugar el referido amparo profesional ante el Colegio de Abogados. Este último, fue resuelto el pasado viernes 24 de octubre en favor de los defensores públicos.

Gremio acoge recurso

Nueve páginas tiene la resolución del organismo presidido por el excontralor Ramiro Mendoza, a la cual tuvo acceso La Tercera. Parte de la crítica que hace la Defensoría es el conflicto de interés que se produciría en una investigación donde los fiscales que indagan la causa principal son los mismos que examinan al defensor del imputado.

En ese sentido, los defensores pedían que el colegio instara al Ministerio Público al “respeto irrestricto del derecho de defensa, el resguardo del secreto profesional y la plena observancia al principio de objetividad”.

La DPP además solicitó que el gremio dispusiera de medidas para garantizar la protección efectiva de las garantías profesionales que amparan a todos los abogados en Chile.

En el texto se señala que el 7 de octubre se recibió respuesta de la Fiscalía Nacional, donde se indicó que se ofició a Armendáriz para una eventual respuesta o traslado. Sin embargo, hasta la emisión del fallo, esto no ocurrió.

Con todo, el Colegio de Abogados, por mayoría, decidió acoger el recurso de amparo profesional y formuló varias críticas a la labor de la Fiscalía.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Los argumentos

En uno de los siete puntos de la resolución, los colegiados expresaron parte de sus cuestionamientos hacia la Fiscalía en cuanto al legal ejercicio de la defensa: “En opinión de los miembros del Consejo, la situación que motiva la presentación del amparo profesional constituye una circunstancia que compromete tanto el derecho de defensa como el libre ejercicio de su profesión en su condición de defensor penal público del recurrente en las causas seguidas en contra del imputado Manuel Monsalve Benavides”.

“Es precisamente la conexión de las causas por la labor del abogado defensor lo que implica una afectación al derecho defensa y a las garantías propias del ejercicio profesional. Distinto sería si los hechos por los cuales se imputara al recurrente no tuviesen relación con su actuar como defensor penal público en las otras causas en las cuales dirigen la investigación los mismos señores fiscales", se lee en la resolución.

En otro ítem se refieren al hecho de que los fiscales que investigan a Monsalve sean los mismos que indagan a Providel. “En lo que al derecho de defensa se refiere, la circunstancias de los fiscales que dirigen la investigación en la causa (arista uruguayo), en la que el recurrente tiene la calidad de imputado, sean los mismos que dirigen la investigación en las causas en que el recurrente oficia como abogado defensor, tiene la potencialidad de vulnerar el secreto profesional con grave incidencia en la causas investigadas originalmente y, con ello, generar un desequilibrio en desmedro del defendido del recurrente".

Sobre esto, agregan, se compromete el trabajo de la defensa, “dado que (Providel) tendría que elegir potencialmente entre defenderse o incumplir su deber de confidencialidad o causar algún otro detrimento a la defensa de su representado“.

El gremio manifestó que “la actividad investigativa de los fiscales en su contra como imputado puede incidir en sus decisiones como abogado defensor. Al mismo tiempo, las decisiones de los fiscales en la causa podrían ser impugnadas debido a la vinculación que existe entre las causas, afectando la integridad del sistema de persecución penal”.

Por último sugieren que debiese ser un fiscal independiente quien investigue la causa donde Providel es imputado.

La determinación, eso sí, tuvo el voto disidente del abogado Salvador Valdés, quien señaló que "la representación legal de un cliente no otorga inmunidad frente a actuaciones que puedan estar reñidas con la legalidad. Si en el ejercicio profesional se incurre en conductas o se participa en hechos que puedan ser constitutivos de delito, el Ministerio Público debe y puede llevar adelante una investigación penal".

La Fiscalía Centro no quiso referirse al fallo del Colegio de Abogados. Tanto Armendáriz como Jacir son abogados colegiados en el gremio. El primero lo hizo en 1989 y el segundo en 2003.

Más sobre:Manuel MonsalveVíctor ProvidelColegio de AbogadosAmparo profesionalXavier ArmendárizFrancisco Jacir

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estados Unidos comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa

“No más castigo al empleo femenino”: Matthei presenta medidas para impulsar el mercado laboral para las mujeres

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

PDI desarticula banda de falsos técnicos dedicada al robo de cables en Concepción

Detienen a 15 estudiantes del INBA por desórdenes y lanzar bombas molotov a Carabineros

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

“No más castigo al empleo femenino”: Matthei presenta medidas para impulsar el mercado laboral para las mujeres
Chile

“No más castigo al empleo femenino”: Matthei presenta medidas para impulsar el mercado laboral para las mujeres

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión
Negocios

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Productores prevén un nuevo récord de exportaciones de cerezas en la temporada 2025-2026

Gaston Bottazzini deja el cargo de CEO en el holding español el Corte Inglés

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra
Tendencias

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Las primeras palabras de Robinho desde la cárcel tras haber sido condenado por violación

Campeón en la cancha: las gestiones a todo nivel para evitar que Coquimbo Unido se consagre sin jugar

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos
Cultura y entretención

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo “Poseidón”, con capacidad para portar cabezas nucleares
Mundo

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo “Poseidón”, con capacidad para portar cabezas nucleares

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Países Bajos vota en legislativas anticipadas con la extrema derecha como favorita

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo
Paula

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80