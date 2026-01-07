Comisión de Salud del Senado aprueba idea de legislar rotulación de alimentos ultraprocesados

La comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto que modifica la ley sobre composición nutricional de los alimentos, iniciativa que busca implementar la rotulación de las comidas ultraprocesadas, es decir, aquellas que contengan más de cinco ingredientes formados a partir de procesos químico-industriales.

Además, la norma establece que la publicidad de estos productos no podrá dirigirse a niños menores de 14 años, entendiendo por publicidad cualquier tipo de propaganda, información o acción destinada a promover su consumo, incluida aquella desarrollada en plataformas digitales.

En la sesión, los senadores Francisco Chahuán, Juan Luis Castro, Ximena Órdenes, y el presidente de la comisión, Iván Flores, dieron su voto a favor, reconociendo que es un factor determinante en la mala nutrición por exceso y que el bajo costo de estos productos haría que las personas prefieran su consumo.

La moción vendría a complementar la actual ley de etiquetado sobre la composición de los alimentos, promulgada en 2016.

La especialista, Daniela Godoy, integrante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), destacó los efectos de la ley afirmando que “ha rebajado la ingesta de productos altos en sal, azúcar, grasas y calorías en un 23% per cápita”.

Los senadores acordaron presentar indicaciones para este jueves 15 de enero. Posteriormente, el lunes 19 podrán someter a análisis los cambios propuestos y así, enviar el texto en primer trámite a la Sala.