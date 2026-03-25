Comisión de Seguridad de la Cámara acuerda citar al director de la PDI para tratar la remoción de exjefa de Inteligencia

A las 17.30 horas de este miércoles comenzó la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. En la tabla de dicha instancia parlamentaria, como uno de los “otros temas” a discutir, estaba el debate sobre una posible invitación al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

El requerimiento había sido ingresado por el diputado Jaime Araya (PPD) quien pretendía convocar al jefe de la policía civil para escuchar su versión de la historia.

Finalmente, y tras una discusión, la instancia presidida por el diputado Cristián Araya (Republicanos) resolvió invitar a Cerna para la segunda parte de la comisión del primer lunes de abril. Es decir, para el próximo lunes 6 de abril, primer día tras el retorno de la semana distrital de los parlamentarios.

Previo a dicha resolución, los diputados expusieron su postura respecto a la comparencia de Cerna. Más allá del hecho como tal, los parlamentarios plantearon la gravedad de la acusación que deberá explicar el oficial de la PDI, dado a la supuesta orden de habría realizado la ministra de Seguridad Trinidad Steinert para remover a la exsubdirectora de Inteligencia, la prefecta (r) Consuelo Peña.

La declaración del director de la PDI ante el Congreso, cobra mayor relevancia luego de que durante el pasado lunes, la misma Steinert se distanciara de la supuesta orden de destitución de Peña, con quien tendría un problema de índole personal. A inicio de esta semana responsabilizó a la policía civil de la decisión.

Los motivos de la salida, así como también las posibles solicitudes por parte de Ejecutivo, serán parte de las interrogantes que deberá resolver Cerna el próximo lunes 6 de abril.