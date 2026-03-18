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    Comisionado para la Macrozona Norte por plan fronterizo: “Hay que entenderlo no solo como una zanja, sino como un sistema antimovilidad”

    Además, según señaló los trabajos se van a extender por alrededor de 9 a 10 meses.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El comisionado para la Macrozona Norte, almirante (r) Alberto Soto, se refirió durante la mañana de este miércoles al Plan Escudo Fronterizo, apuntando que “es mucho más complejo que construir una zanja, es un proceso de reforzamiento del sistema fronterizo, no solamente a nivel terrestre, sino también a nivel marítimo”.

    En conversación con Radio Agricultura, es que el almirante (r) Soto apuntó que también se contemplan cambios en el ámbito legal y a nivel de administrativo.

    “Es legal, es administrativo, es reglamentario, pero también es parte del plan del Estado y del Gobierno”, señaló.

    Junto con esto, respecto a la zanja que se está construyendo, el comisionado para la Macrozona Norte expresó que “no se trata de llenar los mil y tantos kilómetros de frontera de zanjas y muros, no es la idea”.

    “Cuando nosotros establecemos obstáculos contra movilidad y somos capaces de vigilar eso, lo que estamos creando son zonas de confluencia. Es como obligar al tráfico irregular a través de la frontera a dirigirse a sectores que son más fáciles de controlar y donde es más fácil reaccionar. Esa es la barrera contra movilidad”, explicó.

    Es así como señaló que “los avances durante los próximos 30 días van a ser sustanciales. Durante los próximos 90 días va a ser muy importante, pero ejecutar estos trabajos a 4.000 metros de altura, a 3.800 metros de altura, en todo el sector que vamos a ampliar, va a tomar más tiempo, va a tomar del orden de 9 a 10 meses”.

    “Esto hay que entenderlo no solamente como una zanja, sino como un sistema antimovilidad. En alguna parte va a ser la zanja, en alguna parte será zanja con concertinas, que son alambres que van sobre la zanja, o antes de la zanja. En alguna parte de mayor complejidad será zanja con concertinas y camellón (...) y en alguna parte también va a haber muros. Todo depende de la vulnerabilidad o de la criticidad del punto que vamos a intervenir”, expresó.

    Es así como finalmente apuntó que “el Estado está marcado en un esfuerzo muy enfático en cambiar el estatus quo que de alguna forma ha contribuido a degradar la seguridad de Chile”, enfatizando que “aquí no estamos hablando de migración regular, aquí estamos hablando de tráfico, estamos hablando de crímenes internacionales, estamos hablando de ingresos de armas y todo eso hace que nuestra vida sea más insegura”.

    Finalmente, respecto a la utilización de armas de fuego en la frontera, es que el comisionado para la Macrozona Norte, sostuvo que “hay tráfico de armas detrás de la frontera, limitado aún, pero existe tráfico de armas. Y si un migrante se vuelve violento, como en ocasiones ha ocurrido, y detectado un armamento, las atribuciones de empleo de la fuerza, si hay agresión, están absolutamente utilizadas en autodefensa”.

    En la misma línea, respecto a mayores atribuciones mencionó que “es un proceso de estudio que está siendo ejecutado en este minuto por el Ministro de Defensa”.

    Más sobre:FronteraPlan Escudo FronterizoComisionado para la Macrozona NorteAlberto Soto

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