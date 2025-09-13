SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cómo era el modus operandi de la red colombiana de préstamos ilegales y lavado de dinero en Concepción

La Fiscalía identificó una estructura jerárquica con captadores, cobradores y supervisores, además de la compra de vehículos para sostener la red. Los 15 imputados quedaron en prisión preventiva.

Por 
Roberto Martínez

El Juzgado de Garantía de Concepción decretó este sábado la medida cautelar de prisión preventiva contra los integrantes de una organización criminal que habría operado entre 2021 y 2025, otorgando préstamos ilegales con intereses abusivos y enviando sus ganancias a Colombia.

La magistrada Milena Ubilla resolvió dejar bajo la medida cautelar más gravosa a 15 personas de nacionalidad colombiana, formalizadas por el Ministerio Público como autores de diversos delitos vinculados a un esquema de préstamos informales.

Entre los imputados figuran Nicolás Antonio Cardona Trujillo, Juan Camilo Cardona Trujillo, Andrés Mauricio Echeverry Cardona, Marcelo León Ospina, Miguel Ángel Bedoya Carvajal, Natalia Valencia Correa, Juan Pablo Ramírez Marín, Juan Diego Landazuri Londoño, María Vanessa Galvis Trujillo, Daniel Henao Betancur y Jann Marcelo León Henao, todos acusados de extorsión, usura, asociación criminal y lavado de activos.

A ellos se suman Adriana Villamil Bedoya, Saira Tatiana Ospina Ospina y Marisol Henao Martínez, imputadas por usura, asociación criminal y lavado de activos, además de Diana Yisel Arcila Correa, acusada de asociación criminal y lavado de activos.

El tribunal argumentó que la prisión preventiva es necesaria por el peligro para la seguridad de la sociedad, riesgo de fuga y para asegurar el éxito de la investigación.

Modus operandi

De acuerdo con el Ministerio Público, desde 2021 hasta 2025, los imputados formaron una red criminal dedicada a prestar dinero de manera informal en comunas del Gran Concepción, cobrando un 20% de interés sobre el monto total. Los pagos se realizaban en cuotas mensuales o semanales.

Los líderes identificados son Marlon Correa –actualmente con orden de detención pendiente–, junto a los hermanos Cardona Trujillo y Echeverry Cardona, quienes se coordinaban con otros miembros para captar clientes y organizar los cobros.

“Se trata de una estructura jerárquica, con roles definidos para captar, supervisar y presionar a los deudores, que recurría incluso a la intimidación frente a los incumplimientos”, explicó la Fiscalía durante la audiencia.

Captadores, recolectores y supervisores

La red funcionaba en distintos niveles. María de los Ángeles León Henao, Diosa Alejandra Jirón Bedoya y Sara Alejandra Chica Trujillo –actualmente prófugas– junto a otros integrantes, cumplían funciones de captación y cobranza, repartiendo folletos y visitando a clientes.

Cuando los deudores no cumplían con los pagos, estos integrantes recurrían a amenazas e intimidaciones.

En tanto, un segundo grupo compuesto por Marcelo León Ospina, Natalia Valencia Correa, Miguel Ángel Bedoya Carvajal, Juan Pablo Ramírez Marín y Diana Yisel Arcila Correa cumplía tareas de supervisión, encargándose de la renovación de préstamos, cuadratura de caja y fiscalización de las rutas de cobro.

Lavado de activos y bienes adquiridos

El dinero recaudado era depositado en cuentas bancarias chilenas y posteriormente enviado a cuentas en Colombia, con el objetivo de blanquear los fondos ilícitos.

Parte de estos recursos fueron utilizados para adquirir bienes materiales, entre ellos 15 vehículos y 8 motocicletas, empleados tanto en las labores de cobro como en el uso personal de los líderes.

La Fiscalía subrayó que estos movimientos financieros evidencian un patrón de lavado de activos con fines de consolidar la estructura delictiva y ocultar el origen del dinero.

El tribunal estableció un plazo de cuatro meses para la investigación, en la que se espera recopilar pruebas adicionales sobre el funcionamiento de la organización, sus vínculos en Chile y las transferencias internacionales de dinero.

La causa sigue en desarrollo y las autoridades no descartan nuevas detenciones, particularmente la del líder identificado, Marlon Correa, quien se mantiene prófugo.

Más sobre:JudicialPrestamistasConcepciónColombianosPrestamos ilegalesPrisión preventiva

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Rojos y mariquitas: un relato de Jaime Bayly

Felipe Pigna, historiador argentino: “Mi visión de José Miguel Carrera no es muy positiva, jugó para el lado equivocado”

Chile en 1810: los mitos en torno a una nación en ciernes

Horacio Salinas: “Juntarse con mis ex compañeros para celebrar los 60 años de Inti-Illimani sería un acto de cinismo”

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

5.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Cómo era el modus operandi de la red colombiana de préstamos ilegales y lavado de dinero en Concepción
Chile

Cómo era el modus operandi de la red colombiana de préstamos ilegales y lavado de dinero en Concepción

Manuel Monsalve: “Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport
Negocios

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

¿Por qué invertir en Chile?

¿Cuánto gana Walmart en Chile? La desconocida cifra del gigante del retail

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre
Tendencias

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Arde Independiente: hinchas molestos, estira su racha sin ganar y se queda sin entrenador
El Deportivo

Arde Independiente: hinchas molestos, estira su racha sin ganar y se queda sin entrenador

Copa Davis: Christian Garin sufre más de la cuenta para ganar el primer punto de Chile ante Luxemburgo

En vivo: la UC va por una nueva victoria en su visita contra Deportes Limache

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”
Cultura y entretención

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Rojos y mariquitas: un relato de Jaime Bayly

Polonia despliega aviones ante la amenaza de ataques con drones rusos
Mundo

Polonia despliega aviones ante la amenaza de ataques con drones rusos

Netanyahu afirma que eliminar a los líderes de Hamas pondría fin a la guerra en Gaza

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté