    Nacional

    Cómo se gestó la errónea liberación de un reo en el Centro de Justicia de Santiago que motivó un nuevo sumario en Gendarmería

    Coimputado se hizo pasar por el hombre que debía ingresar a prisión preventiva, identificado como Luis Alberto González Yáñez y quien mantenía una orden de detención vigente desde el año 2024.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    María Catalina Batarce
    Santiago, 13 de agosto 2025. Sin acceso a la prensa se realiza formalizacion de los seis detenidos vinculados al secuestro del empresario de Quilicura. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este miércoles, un sujeto quedó libre luego de un eventual error en los controles de Gendarmería en el Centro de Justicia de Santiago, lo que motivó un nuevo sumario en la institución penitenciaria.

    De acuerdo a un oficio enviado por la jueza de Garantía Carolina Araya Hernández, al que accedió La Tercera, en la audiencia se buscaba formalizar a Luis Alberto González Yáñez, Ariel Gonzalo Serey Cofré y Nelson Daniel Vaamonde Monsalve por el delito de estafa.

    Sin embargo, durante la misma, se advirtió que Luis González Yáñez mantenía una orden de detención vigente por una causa relacionada a la receptación de vehículos motorizados y falsificación de placa patente, desde el año 2024.

    Así, el 13° Juzgado de Garantía dispuso el ingreso del sujeto en tránsito a las audiencias del tribunal donde se tramita la causa que derivó en la orden de captura, las que iniciarían a contar de las 13 horas, “entregándose a Gendarmería todos los oficios y documentos requeridos para su traslado”, según el oficio.

    Luego, la magistrada da cuenta del método que usaron los sujetos, el que fue tardíamente advertido por el personal interviniente: “Personal de Gendarmería a cargo de la custodia de los detenidos informó al tribunal que al momento de hacer ingreso y de verificarse la identidad del detenido en tránsito para su traslado, el coimputado en la causa, Ariel Gonzalo Serey Cofré, señaló al personal llamarse Luis Alberto González Yáñez, indicando como datos propios de su identidad los del referido González Yáñez, usurpando la identidad de este con el propósito de evitar la materialización de la orden de detención vigente”.

    Por lo anterior es que se denunció el hecho como evasión de detenidos y usurpación de identidad.

    La jueza Araya también sumó en su escrito el nombre de los gendarmes que estaban a cargo de la custodia de los acusados: la cabo B.D.M., el gendarme C.T. y el gendarme segundo J.O., del que le negaron acceso a su número de identidad. La institución tomó medidas disciplinarias y trasladó a la oficial a cargo del 13° Juzgado.

    Asimismo, se señala que el hombre que mintió en su identidad, Ariel Serey Cofré, fue detenido debido a la flagrancia del delito, quedando a disposición de la Fiscalía Centro Norte para su posterior formalización.

    El escrito está dirigido el fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el juez presidente del 14° Juzgado de Garantía y al coordinador del Centro de Justicia.

