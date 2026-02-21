Con foco en microtráfico y crimen organizado: PDI refuerza servicios policiales en el marco del Festival de Viña 2026

Esta jornada de sábado la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) inauguró los servicios que desplegará en el marco de una nueva versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Según detallaron, el operativo contempla presencia policial tanto en el exterior como al interior de la Quinta Vergara, junto con la activación de unidades especializadas en caso de contingencias.

“Estamos preparados para investigar y para desarticular cualquier intento del crimen organizado de infiltrarse en espacios que son de encuentro ciudadano. La seguridad no es casualidad, es planificación, inteligencia y coordinación”, señaló al respecto el director general subrogante de la PDI, prefecto general Ricardo Gatica Aliaga.

Así, de acuerdo a las autoridades, en el perímetro del anfiteatro, detectives de la Brigada de Investigación Criminal Viña del Mar y equipos del Modelo Territorial Cero (MT-0) realizarán intervenciones focalizadas para detectar e investigar puntos de microtráfico de drogas, además de efectuar fiscalizaciones de extranjeros para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Junto con esto, al interior de la Quinta Vergara la PDI contará con una guardia permanente para que así los asistentes que eventualmente puedan ser víctimas de algún delito realicen inmediatamente las denuncias en el lugar.

Por su parte, el Departamento de Migraciones y Policía Internacional efectuará el control migratorio de los artistas internacionales que participarán en el certamen, asegurando así que su ingreso y permanencia se ajusten a la legislación vigente.

Este plan de seguridad se desarrolla en coordinación con Carabineros de Chile, el municipio de Viña del Mar, el Gobierno Regional y la producción del evento.