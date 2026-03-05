SUSCRÍBETE
    Nacional

    Con llamado a estudiantes a “recuperar la Fech”: Boric participa en inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la U. de Chile

    El Presidente también recordó su paso por los pasillos y patios del edificio que hoy presentó las obras “Cimientos de la facultad”, en el histórico edificio de Pío Nono 1.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago 5 de marzo 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, participa de la inauguracion de las obras de mejoramiento de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente Gabriel Boric participó la tarde de este jueves en la inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde cursó sus estudios, instancia en la que llamó a los estudiantes a involucrarse en la discusión pública y a “recuperar la FECH”.

    El mandatario, quien de acuerdo a los estatutos de la casa de estudios es patrono de la universidad, asistió junto al decano Pablo Ruiz-Tagle y otras autoridades del plantel a la presentación de las obras “Cimientos de la Facultad”, realizadas en el histórico edificio de Pío Nono 1.

    Su participación se enmarca en una de las últimas actividades que realizará antes de entregar la Presidencia al mandatario electo José Antonio Kast.

    Durante su intervención, Boric recordó su paso por los patios y pasillos del edificio como estudiante de Derecho, carrera a la que ingresó en 2004.

    “Para mí es una tremenda alegría volver a la Universidad de Chile y en particular a la Facultad, a la escuela. El hecho de pararme acá me hace recordar cuando como estudiante de segundo año, hace 21 años, el año 2005, estaba el proyecto de construcción del edificio Los Presidentes y en esa época quienes éramos estudiantes nos resistíamos a que se hiciera ese edificio, porque queríamos mucho al Mato Grosso”, rememoró.

    En su discurso también destacó el rol de la Universidad de Chile, de sus estudiantes y de sus docentes, y saludó a la presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho, Martina Pavletich.

    En ese contexto, el mandatario convocó a los estudiantes a participar en el debate público.

    “Y decirle, Martina, también como expresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, que queremos a los estudiantes presentes en el debate público”, afirmó.

    A renglón seguido agregó: “Los necesitamos presentes en el debate público. Necesitamos a la FECH, recuperen la FECH”, en alusión a la vacancia de los cargos directivos luego de que en 2024 no pudieran validarse los comicios por falta de quórum.

    Boric señaló además que “estamos en tiempos interesantes. Algunos pueden decir tiempos oscuros, pero donde hay oscuridad hay luz”.

    “Yo no soy de los catastrofistas ni de los agoreros y cuando vengo a ceremonias como esta me lleno de esperanza y de optimismo, porque siguen habiendo espacios y van a seguir habiendo espacios en donde se va a cultivar el pensamiento crítico y se va a cultivar la excelencia”, añadió.

