Con rostros televisivos e influencers: Fundación Emilia lanza campaña para prevenir conducción bajo los efectos del alcohol en Fiestas Patrias

Foto: Richard Ulloa / La Tercera - Santiago - Regin Metropolitana - Chile

Fundación Emilia, organización que promueve la responsabilidad vial, lanzó su nueva campaña para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol en estas Fiestas Patrias.

“Una historia, mil impresiones” es el nombre de la iniciativa que busca concientizar sobre las consecuencias colectivas de los siniestros viales.

Este año, la campaña contará con el apoyo de reconocidos rostros del periodismo y la comunicación como Iván Núñez, Florencia Vial y Matilde Burgos, junto a diversos influencers comprometidos con la causa.

Además, tendrá nuevamente el respaldo de Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), en una alianza estratégica para promover conductas responsables, especialmente durante las festividades.

“En estas Fiestas Patrias, invitamos a cada persona a tomar decisiones conscientes: planificar el regreso, evitar manejar si ha consumido alcohol, moderar la velocidad y mantener siempre la atención en la vía. La prevención está en nuestras manos, y cada elección responsable es un paso para que nadie más tenga que sufrir una pérdida evitable en las calles de nuestro país”, señaló Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia.

Balance de la fundación

Según los datos de la organización, la celebración de Fiestas Patrias de 2024 dejó 1.546 siniestros viales en el país, con 61 personas fallecidas y 1.067 lesionados (185 graves), siendo 48 hombres y 13 mujeres —24 conductores, 16 pasajeros y 21 peatones—, con un 62% de los decesos en zonas rurales.

Además, en los 223.858 controles realizados se detectaron 436 conductores en estado de ebriedad y 160 bajo la influencia del alcohol, junto con 6.306 infracciones por exceso de velocidad, 116 por no uso de cinturón de seguridad y 471 por no utilizar sistemas de retención infantil, mientras que los 432 narcotest aplicados arrojaron 82 resultados positivos a cocaína o marihuana, evidenciando la urgencia de reforzar la fiscalización de drogas al volante.