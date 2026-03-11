Con Violeta en brazos, expresidente Gabriel Boric abandona el Congreso Nacional

Tras una ceremonia que se extendió por poco más de 30 minutos, Gabriel Boric, ahora en su calidad de expresidente de la República, abandonó el Congreso Nacional.

Boric se despidió del ahora del Presidente de la República, José Antonio Kast, así como de las nuevas máximas autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados, en el podio donde momentos antes entregara la banda presidencial y el símbolo del poder, la piocha de O´Higgins.

Flanqueado por funcionarios de Carabineros, y quienes fueran hace solo unos minutos sus ministros de Estado, Boric enfiló hacia la salida, donde se reunió con su hija de ocho meses, Violeta, su pareja Paula Carrasco y el hijo de esta última, Valentín.

A las 12.39, y con su hija en brazos, Boric saludó de lejos a los adherentes que lo esperaban afuera del Congreso y, llegando a la calle, se detuvo unos momentos para observar el edificio. Se despidió de sus ahora excolaboradores, se acercó a sus adherentes y finalmente, se alejó de la sede legislativa en un vehículo conducido por él.

Luego de pasar a una bencinera, Boric habló brevemente con la prensa y reveló que le entregó una carta a José Antonio Kast, cuyo contenido prefirió no detallar. Se espera que viaje a Santiago.

Por ahora, según transmitió su familia, será Tierra del Fuego, en el extremo austral, uno de sus primeros destinos, esta vez, como exmandatario.