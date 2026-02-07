SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Conaf activa botón rojo en 6 regiones ante peligro de incendios forestales

    Este sábado será el día con más riesgo para casi 100 comunas, en las regiones de O’Higgins, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

    Por 
    Patricia San Juan
    Conaf activa botón rojo en 6 regiones ante peligro de incendios forestales.

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitió un alerta este sábado para seis regiones de la zona centro sur del país, ante el alto riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas que se prevén afectarán a dichas zonas.

    En específico la Conaf señaló que este sábado 7 de febrero será el día con más riesgo para casi 100 comunas, en las regiones de O’Higgins, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

    “Todos los incendios forestales tienen nombre y apellido. El 99,7% son causados por acción humana. La prevención depende de ti”, señaló la entidad en un mensaje en su cuenta de X.

    Al respecto gerente de Protección contra Incendios Forestales de Conaf, Andrés Benedetto, señaló en declaraciones al canal Mega que “el 99,7% de los incendios son por la acción humana, y cerca del 70% son por negligencia, es decir, si yo utilizo fuego de manera inapropiada bajo estas condiciones. Por lo tanto, el llamado a la gente es que no utilice fuego, cuando tenemos botón rojo, quiere decir que cualquier acción que yo haga que genere chispa, que llegue al combustible vegetal va a ocasionar un incendio”.

    La Conaf precisó que aunque el botón rojo señala las zonas con mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales, las medidas de prevención deben mantenerse en todo el país.

    ¿Cómo funciona el botón rojo de Conaf?

    El botón rojo es una herramienta tecnológica que permite identificar aquellos territorios donde es más probable que ocurran o se propaguen los incendios forestales.

    En ese sentido, permite determinar los sectores sensibles para el inicio de un incendio, considerando factores como:

    • Temperatura
    • Velocidad del viento
    • Humedad
    • Combustible fino muerto en bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales.

    ¿Cuándo se activa el botón rojo?

    La activación del botón rojo de Conaf se produce cuando la probabilidad de ignición se ubica en un 70% o más y la velocidad del viento no es inferior a los 20 kilómetros por hora.

    ¿Cuál es el objetivo del botón rojo?

    Esta herramienta tiene como principal objetivo apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos y orientar acciones de prevención, a partir de las áreas críticas detectadas.

    Mientras esté vigente el botón rojo, se debe suspender el uso de maquinarias por parte de las empresas agrícolas y forestales.

    Con la información recabada, se refuerzan patrullajes de distintas instituciones y Conaf acercando los recursos terrestres a los sectores con posibilidades de incendio.

