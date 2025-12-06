VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Conaf confirma reapertura del Circuito “O” en Torres del Paine con nuevas medidas de seguridad y control

    Entre ellas se incluye un sistema de trazabilidad que considera un aforo máximo de 100 personas diarias, circulación unidireccional y registro obligatorio en la Guardería Coirón.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Conaf confirma reapertura del Circuito “O” en Torres del Paine con nuevas medidas de seguridad y control

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) confirmó la reapertura segura y ordenada del Circuito Macizo Paine, conocido como Circuito “O”, en el Parque Nacional Torres del Paine, luego de que el pasado 3 de diciembre culminaran las diligencias en terreno instruidas por la Fiscalía.

    La entidad informó que, conforme a su plan operativo de mejora continua, el circuito estará completamente habilitado el próximo martes 9 de diciembre de 2025.

    Según detalló la institución, la reapertura contempla un conjunto de medidas destinadas a reforzar la seguridad en montaña y a fortalecer la labor de los guardaparques en sectores de alta complejidad. Entre ellas se incluye un sistema de trazabilidad que considera un aforo máximo de 100 personas diarias, circulación unidireccional y registro obligatorio en la Guardería Coirón.

    Además, se desplegó un plan especial de presencia en terreno que adelanta la llegada de Carabineros al sector Dickson, asegura guardaparques permanentes en zonas críticas como Dickson, Perros y Paso, con dos funcionarios por sector, y establece nuevas coordinaciones con la empresa concesionaria Vértice S.A., orientadas a reforzar medidas de emergencia y revisar aspectos del actual contrato de concesión.

    Conaf confirma reapertura del Circuito “O” en Torres del Paine con nuevas medidas de seguridad y control

    Conaf agregó que la planificación operativa también fue ajustada considerando las elecciones presidenciales del próximo 14 de diciembre. En coordinación con el Servel, se facilitó la justificación de inasistencia para los guardaparques que se desempeñan en áreas aisladas del circuito “O”, distantes más de 200 kilómetros de sus locales de votación, con el fin de resguardar sus derechos laborales y ciudadanos.

    La corporación reiteró el llamado a los visitantes a informarse, planificar sus recorridos y respetar las normativas del parque, enfatizando que una preparación adecuada es clave para una experiencia segura y para proteger el patrimonio natural de Torres del Paine.

    Más sobre:Torres del PaineCircuito OParque NacionalRegionesConafServel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI investiga ataque armado que dejó a joven en estado grave en Arica

    HRW acusa a Trump de usar como “chivo expiatorio” a un grupo de países para justificar sus políticas migratorias

    Conaf anuncia cierre para este sábado de dos parques nacionales en el Maule por posibles tormentas eléctricas

    Reseña de libros: de Miranda July a Ignacio Aliaga

    Trump ordena una “revisión exhaustiva” los planes de vacunación infantil en Estados Unidos según estándares globales

    Seis civiles heridos: Ucrania denuncia masivo ataque con drones por parte de Rusia

    Lo más leído

    1.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    2.
    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    3.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    4.
    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    5.
    Las altas exigencias económicas de Diego Mono Sánchez que complican su renovación con Coquimbo Unido

    Las altas exigencias económicas de Diego Mono Sánchez que complican su renovación con Coquimbo Unido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Leeds United vs. Liverpool por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Leeds United vs. Liverpool por TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 6 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI investiga ataque armado que dejó a joven en estado grave en Arica
    Chile

    PDI investiga ataque armado que dejó a joven en estado grave en Arica

    Conaf anuncia cierre para este sábado de dos parques nacionales en el Maule por posibles tormentas eléctricas

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Barcelona en TV y streaming

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile
    Negocios

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile

    Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

    Matías Spagui, Mercado Pago: “Con el lanzamiento de la tarjeta de crédito vamos a competir más de frente con la banca tradicional”

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    Los números de Joaquín Larrivey que ilusionan a los hinchas de Deportes Concepción con el retorno a Primera
    El Deportivo

    Los números de Joaquín Larrivey que ilusionan a los hinchas de Deportes Concepción con el retorno a Primera

    Con enanos y travestis: la alocada fiesta del Flamengo en la que Erick Pulgar aparece como organizador

    Factor Larrivey: la crucial influencia del goleador argentino en Deportes Concepción

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Reseña de libros: de Miranda July a Ignacio Aliaga
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Miranda July a Ignacio Aliaga

    George Clooney en el espejo de Jay Kelly: cómo tejió una de sus actuaciones más reveladoras

    Claudia Apablaza, escritora: “Me cuido de no hacer literatura panfletaria, en mi obra prima la mirada”

    HRW acusa a Trump de usar como “chivo expiatorio” a un grupo de países para justificar sus políticas migratorias
    Mundo

    HRW acusa a Trump de usar como “chivo expiatorio” a un grupo de países para justificar sus políticas migratorias

    Trump ordena una “revisión exhaustiva” los planes de vacunación infantil en Estados Unidos según estándares globales

    Seis civiles heridos: Ucrania denuncia masivo ataque con drones por parte de Rusia

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile
    Paula

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago