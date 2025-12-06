Conaf confirma reapertura del Circuito “O” en Torres del Paine con nuevas medidas de seguridad y control

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) confirmó la reapertura segura y ordenada del Circuito Macizo Paine, conocido como Circuito “O”, en el Parque Nacional Torres del Paine, luego de que el pasado 3 de diciembre culminaran las diligencias en terreno instruidas por la Fiscalía.

La entidad informó que, conforme a su plan operativo de mejora continua, el circuito estará completamente habilitado el próximo martes 9 de diciembre de 2025.

Según detalló la institución, la reapertura contempla un conjunto de medidas destinadas a reforzar la seguridad en montaña y a fortalecer la labor de los guardaparques en sectores de alta complejidad. Entre ellas se incluye un sistema de trazabilidad que considera un aforo máximo de 100 personas diarias, circulación unidireccional y registro obligatorio en la Guardería Coirón .

Además, se desplegó un plan especial de presencia en terreno que adelanta la llegada de Carabineros al sector Dickson, asegura guardaparques permanentes en zonas críticas como Dickson, Perros y Paso, con dos funcionarios por sector, y establece nuevas coordinaciones con la empresa concesionaria Vértice S.A., orientadas a reforzar medidas de emergencia y revisar aspectos del actual contrato de concesión.

Conaf agregó que la planificación operativa también fue ajustada considerando las elecciones presidenciales del próximo 14 de diciembre. En coordinación con el Servel, se facilitó la justificación de inasistencia para los guardaparques que se desempeñan en áreas aisladas del circuito “O”, distantes más de 200 kilómetros de sus locales de votación, con el fin de resguardar sus derechos laborales y ciudadanos.

La corporación reiteró el llamado a los visitantes a informarse, planificar sus recorridos y respetar las normativas del parque, enfatizando que una preparación adecuada es clave para una experiencia segura y para proteger el patrimonio natural de Torres del Paine.