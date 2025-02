Conaf por intencionalidad de los incendios forestales en La Araucanía: “Los datos hablan solos, no cerremos los ojos”

Aida Baldini, directora de Conaf, abordó esta jornada el avance del combate de los incendios forestales que afectan a La Araucanía, y las declaraciones cruzadas que han surgido entre diversas autoridades en torno a la intencionalidad que podría haber tras estos siniestros.

La jornada de ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, desató el malestar entre algunos dirigentes de la coalición gobernante, luego de que ligara la intencionalidad de los incendios en La Araucanía con “causas de disputas por tierra”.

Al respecto, y consultada sobre la incentionalidad en conversación con Radio Agricultura, la directora del organismo explicó que el sistema de organización para el combate de los incendios “es a través de aviones de observación”.

“Estos aviones están sobrevolando la zona, muy por sobre los aviones de combate, y vamos viendo cómo se nos prenden focos donde no tendrían por qué haber focos. O vemos encendidos transversales al viento, equidistantes y transversales al viento. Eso no puede ser un accidente, eso no es negligencia”, explicó tajante.

Así, detalló, esto “solo es intencionalidad. Tampoco están debajo los tendidos eléctricos, que podría ser equidistante, en una línea recta, pero no”.

Asimismo, detalló la directora, esto también es reflejado por las cifras.

“Hasta el jueves pasado, a nivel nacional, el 25% de los incendios eran intencionales, y hoy día tenemos un 28%, o sea, un 3% en un par de días. Es bastante (...) los datos hablan solos, esa es la verdad. Entre el 6 y hoy día, o sea, cinco días prácticamente, se han afectado 18.000 hectáreas en estos últimos días, de los cuales 15.000 hectáreas han sido solo en La Araucanía. 1.000 en Bíobío y 1.000 en Ñuble. Es mucha la diferencia”, sentención.

“No cerremos los ojos, no queramos mirar para el lado, enfrentemos el problema”, añadió.

Por otra parte, y referente al combate de incendios y las críticas de algunos alcaldes, que denunciaban que se encontraban luchando prácticamente solos contra los incendios, acusando falta de recursos, Baldini expresó que era todo lo contrario.

“No es que no estemos o que no haya ningún recurso. Estamos a un nivel de capacidad de aeronaves que no es factible meter más aeronaves al combate. Se vuelve muy peligroso”, explicó.

Y continuó: “Las pistas, los aeródromos, tampoco tienen una mayor capacidad para el carguillo de aviones. Estamos trabajando con todos los recursos y vamos a ser súper sinceros: nosotros estamos priorizando la mayor cantidad de vivienda y, de hecho, si pudiesen ver el desarrollo de los incendios, tienen unas figuras bien extrañas porque a veces dejamos correr, literalmente, el fuego por salvar vivienda. Entonces tenemos un pupurrí de lanzamientos de las aeronaves en conjunto con Bomberos que van salvando vivienda a vivienda".

“Uno de los alcaldes nos decía, sí, sentí que me dejaron solo y ¿cuántas viviendas se quemaron? Una. En el intertanto, en ese mismo momento salvamos cientos de viviendas en los alrededores de Collipulli", sostuvo.

Sobre el combate, detalló que ayer reforzaron con 100 brigadistas más de Conaf, además de40 aeronaves, 20 Conaf, 14 de las empresas y Senapred entregó 11 aeronaves para combatir sólo en La Araucanía.

“Bomberos también reforzó y el Ejército también reforzó los patrullajes. Por lo tanto, todo el sistema de prevención de riesgo de desastre está actuando en esa región para disminuir la ocurrencia y, por supuesto, la agresividad del fuego”, indicó.

Sobre la zona más complicada actualmente, señaló que es el incendio del Valle 2, Galvarino, con 2.500 hectáreas afectadas.