Conaf retomará administración de la Reserva Altos de Pemehue y avanza su reapertura turística

Tras años de diálogo y gestiones institucionales, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Región del Biobío, podrá retomar la administración efectiva de la Reserva Nacional Altos de Pemehue, lo que permitirá su próxima reapertura al uso turístico.

El acuerdo fue suscrito el sábado 14 de febrero en el predio El Porvenir, en la comuna de Quilaco, mediante la firma de un Protocolo de Acuerdo y Cooperación entre el lonko de la comunidad pehuenche Newen Mapu, Manuel Beroiza, y el director regional de Conaf Biobío, Esteban Krause.

“Este acuerdo representa un paso muy significativo, no solo porque permitirá reabrir la Reserva Nacional Altos de Pemehue al público, sino también porque consolida una forma de trabajo basada en el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración con la comunidad pehuenche”, señaló Krause tras la firma del documento.

Conaf retomará administración de la Reserva Altos de Pemehue y avanza su reapertura turística

En la misma línea, añadió que “estamos avanzando hacia una gestión participativa que integra la conservación de la biodiversidad con el desarrollo local y el reconocimiento del valor cultural del territorio. Nuestro compromiso es que esta reserva sea un espacio de protección ambiental, encuentro intercultural y oportunidades sustentables para las comunidades aledañas”.

El entendimiento pone fin a un conflicto que se extendió por años y que había impedido tanto el acceso turístico como la gestión institucional regular del área protegida.

Origen del conflicto

La situación se remonta a la construcción de la represa Ralco, que obligó a la relocalización de familias de la comunidad Newen Mapu en el predio El Porvenir, adquirido por Endesa como compensación ambiental del proyecto.

En 2004, el Estado de Chile suscribió un acuerdo amistoso con la comunidad, comprometiendo diversas medidas compensatorias en materias de vivienda, habitabilidad y desarrollo productivo. Sin embargo, dichos compromisos no se concretaron plenamente, lo que llevó a la comunidad a restringir el acceso al único camino existente hacia la reserva.

Desde 2023, en el marco del Plan Buen Vivir impulsado por la Subsecretaría del Interior, se desarrolló un proceso de diálogo orientado a resolver los compromisos pendientes, lo que permitió destrabar el conflicto y alcanzar el acuerdo actual.

Conaf retomará administración de la Reserva Altos de Pemehue y avanza su reapertura turística

Contenidos del acuerdo

El protocolo establece un marco de colaboración que reconoce la relación entre la Reserva Nacional Altos de Pemehue y el desarrollo de las comunidades pehuenches del entorno. En ese marco, Conaf retomará la administración del área protegida mediante personal especializado, con el objetivo de asegurar una gestión ambiental adecuada.

El acuerdo también contempla la contratación de al menos un guardaparque permanente, idealmente de etnia pehuenche, y la elaboración participativa del Plan de Manejo, incorporando la visión y necesidades de la comunidad, especialmente en relación con el uso de las veranadas existentes.

Además, se habilitará un espacio informativo para visitantes sobre la historia y el valor cultural de la Cordillera de Pemehue, junto con la entrega de asesoría técnica para la gestión forestal sustentable de los bosques nativos de la comunidad.

Conaf retomará administración de la Reserva Altos de Pemehue y avanza su reapertura turística

Proyección turística y desarrollo local

Se espera que en el corto plazo se anuncie oficialmente la reapertura del área protegida al público. Entre sus principales atractivos destaca la laguna Santa Rosa, rodeada de bosques de araucarias y accesible mediante trekking o cabalgatas.

La comunidad proyecta además el desarrollo de servicios turísticos complementarios, como guiados locales, cabalgatas y alojamiento en camping o cabañas en terrenos cercanos a la reserva, lo que permitiría generar ingresos y empleo a nivel local.



