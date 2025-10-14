Condenan a ocho integrantes del “Tren de Aragua” por secuestro ocurrido en Los Vilos

Durante la jornada de este martes el Tribunal oral de Ovalle, dictó un veredicto condenatorio contra ocho integrantes del “Tren de Aragua”, por los delitos de secuestro extorsivo y asociación criminal en las comunas de Los Vilos, Ovalle y Valparaíso.

Estos sujetos, habían ganado notoriedad pública, luego de que en 2024, la magistrada del Juzgado de Garantía de Los Vilos, Daniella Pinto Cortés, en una revisión de medidas cautelares sustituyera la prisión de cinco integrantes dejándolos con arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional tras el pago de una caución de $5.000.000.

La decisión fue revertida esta jornada por la Corte de Apelaciones de La Serena, ocasión en que dos de ellos se entregaron a la policía, mientras que los otros se dieron a la fuga.

En octubre de 2025, se conoció que uno de los sujetos, murió en Colombia al intentar huir en medio de un operativo de la Policía Nacional de Colombia.

El fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, detalló que “Hoy prácticamente solamente queda un imputado prófugo, los otros fueron condenados en este juicio y quedan solamente dos imputados que se encuentran en proceso de extradición, uno que estaría presuntamente fallecido y uno prófugo, de los doce”.

Según dieron a conocer desde la Fiscalía, en el juicio se logró acreditar la pertenencia de todos ellos al grupo llamado Tren de Aragua, y el próximo 30 de octubre se conocerán las sentencias.

“Estamos muy satisfechos, puesto que el Tribunal Oral de Ovalle ha acogido todos los planteamientos del Ministerio Público y lo más importante, que los ocho condenados son parte de la acción criminal Tren de Aragua”, agregó el fiscal.

Secuestro en Los Vilos

Los hechos por los que son condenados se registraron el 25 de septiembre de 2023, cuando un grupo de al menos cuatro sujetos irrumpió en un inmueble de Pichidangui. En la ocasión, los individuos robaron diversos elementos, a la vez que secuestraron a la víctima.

Los individuos lo trasladaron hasta el sector de ingreso norte de la localidad, y posteriormente abordarían otro vehículo hasta una cabaña en la comuna de Punitaqui, lugar donde mantuvieron a la víctima hasta el 27 de septiembre.

En ese lugar la víctima habría pasado a ser custodiada por otros integrantes del grupo y posteriormente trasladado hasta Valparaíso y luego a Quillota, donde fue liberado el 8 de octubre.