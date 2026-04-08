Conductor de bus RED que colisionó con camión aljibe en Pudahuel dio positivo a cocaína y marihuana: será formalizado

La mañana de este martes, un bus del sistema RED colisionó contra un camión aljibe en la comuna de Pudahuel, en el sector poniente de Santiago, lo que debido a la fuerza del impacto, provocó el fallecimiento de un pasajero de 21 años, además de dejar otros cinco ocupantes lesionados.

De acuerdo con los registros audiovisuales disponibles, el conductor del recorrido J07, de la empresa Voy Santiago 15, traspasó el eje de la calzada, impactando con la máquina de alto tonelaje en San Pablo Antiguo con Las Mercedes.

Tras las primeras diligencias de Carabineros, que incluyó trabajo de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT), se determinó en primera instancia, la responsabilidad del chofer de la locomoción colectiva.

Asimismo, el análisis del narcotest aplicado al sujeto, determinó que conducía bajo la influencia de la cocaína y marihuana, por lo que será formalizado durante este miércoles por el delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes con resultado de muerte.

El fiscal de Flagrancia Occidente, Luis Vacca, afirmó que “funcionarios de Carabineros procedieron a la detención del conductor de un microbús de la locomoción colectiva, a raíz de la participación que le correspondió en la colisión con un camión aljibe en Pudahuel”.