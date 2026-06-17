Conflicto familiar desata mortal trama en Loncoche: hija pactó pago de $60 mil para que asesinaran a su madre a puñaladas

Ingrid Barrera, madre de tres hijos, de 53 años murió en su casa de calle República, en Loncoche, Región de La Araucanía, víctima de diversos cortes de arma blanca, el lunes 15 de junio.

En declaraciones a 24 Horas de TVN, José Coronado Muñoz, su esposo, dijo que la única hija que vivía con ellos, de 17 años, a la que nombraba como su “princesa” fue la que descubrió el hecho.

“Mi hija estudia en la escuela, en cuarto medio. Ella vino y ahí pillaron, pero no el cuerpo, sino sangre nomás, dijo. El pololo que tiene la tomó y llamaron a Carabineros”, relató.

La joven, su novio y un tercer adolescente terminaron siendo detenidos.

Sergio Alarcón, subprefecto jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco de la PDI señaló que al conocer lo ocurrido en el domicilio, dieron curso a “diversas diligencias investigativas a fin de determinar la dinámica de los hechos que ahí acontecieron, y por otro lado, dar con el paradero del o los responsables de este hecho”.

“Es así que el día de ayer se logró dar con el paradero de tres imputados que tendrían relación directa con el fallecimiento de esta persona. Son tres menores de edad, dos varones y una persona de sexo femenino, que correspondería a la hija de la víctima”, explicó el subprefecto en una vocería junto al Ministerio Público.

Alarcón sostuvo que “los antecedentes que se manejan hasta este momento es que la hija de la víctima se habría concertado y planificado junto a su pareja, pololo, a fin de darle muerte a esta persona”.

“Es así que contactaron con un tercer imputado, a quien le ofrecieron un pago de 60.000 pesos para efectos de cometer el delito”, indicó.

El autor material del crimen habría usado un cuchillo para dar muerte a la mujer, una activa integrante de una comunidad religiosa de la zona.

“La hipótesis, principalmente, es de un conflicto que ocurría al interior de ese núcleo familiar, lo que habría generado la planificación de los imputados para ejecutar este acto”, detalló el subprefecto.