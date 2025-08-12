Congestión en Ruta 68: vehículo se incendia en plena autopista tras colisión

Voluntarios de Bomberos llegaron hasta la Ruta 68, a la altura de la comuna de Pudahuel, para controlar el incendio de un vehículo en plena autopista.

El hecho se registró la madrugada de este martes, concretamente cerca de las 5.00 horas. De momento, se desconoce el origen del fuego, aunque el auto presenta un impacto en su parte trasera.

Preliminarmente, se sabe que el vehículo habría colisionado contra otro.

Desde Trasporte Informa reportaron que el hecho ocurrió en la pista derecha, en el kilómetro 9 de la carretera, hacia la costa de Valparaíso. Por es emotivo, solo la pista izquierda está habilitada.

La situación ha generado congestión en la zona, por lo que las autoridades llamaron a elegir rutas alternativas.